أميركا.. ومعضلة البنى التحتية

ألبرت هانت*

الخراب الذي تركته الأعاصير التي حطمت هيوستن وفلوريدا أبرز تهالك الطرق والجسور وعدم ملائمة نظام النقل وشيخوخة شبكات الكهرباء. والرئيس دونالد ترامب و«الديمقراطيون» على السواء يريدون إنفاق مليارات الدولارات على الإصلاح والبناء، والحاجة ملحة. فالجمعية الأميركية للمهندسين المدنيين، منحت في الآونة الأخيرة البنية التحتية للبلاد درجة متدنية، وهي «دي»، وأشارت إلى أن عدم كفاءة البنية التحتية سيكلف الاقتصاد نحو أربعة تريليونات دولار على مدار العقد المقبل. والحاجة إلى التعجيل بالإصلاح أصبحت أكثر وضوحاً بعد أن عاش سكان فلوريدا لأيام طويلة دون كهرباء، بينما يحتضر المسنون في بيوت الرعاية الصحية. ويرى نشطاء أن الولايات المتحدة يجب أن تستثمر تريليون دولار في البنية التحتية وهو الرقم الذي دافع عنه ترامب قبل اقتراح تقليص الإنفاق على البنية التحتية في ميزانيته لعام 2018. وسياسياً هناك فرص للتفاوض. وأقصى ما يمكن التطلع إليه هو أن ييدي «الديمقراطيون» رغبة في تأييد إصلاح الضرائب، وهو الأمر الذي يريده «الجمهوريون» في الكونجرس في مقابل تصويت «الجمهوريين» على الإنفاق على البنية التحتية. وفي الآونة الأخيرة، حضر «جوش جوتهايمر» النائب الديمقراطي عن ولاية نيوجيزري، الذي حاول أن يشكل ائتلافاً من الحزبين لدعم قضايا مثل البنية التحتية، اجتماعاً مع ترامب الأسبوع الماضي وخرج متفائلاً. وصرح «جوتهايمر»، قائلاً «تحدثنا عن عدة قضايا، لكنه أكد فعلاً على البنية التحتية، وكان متقبلاً لوضع القضية إلى جانب قضية إصلاح الضرائب. هناك قضايا صعبة كثيرة، لكن هذا على الأقل خطوة أولى مشجعة».

وقد يكون هذا مشجعاً، لكن الاستقطاب السياسي الكبير في واشنطن حالياً يجعل التحلي بقدر كبير من التشكك من دواعي الحكمة. وواشنطن أصبحت مصابة بخلل لم تشهده من قبل في ظل إدارة قليلة التجربة والخبرة. ويرى «راي لاهود» عضو الكونجرس «الجمهوري» السابق ووزير النقل في ظل إدارة أوباما والمدافع بقوة عن تعزيز البنية التحتية أن الجميع يتحدث عن التوصل إلى صفقة جيدة، والجميع يعلم الاحتياجات، لكن المشكلة تتمثل في مصدر المال.

ورغم ما قدمه ترامب من وعود كبيرة أثناء حملته الانتخابية وفي أيامه الأولى في البيت الأبيض، لم تقدم خطة الإدارة الأولية إلا رقماً هزيلاً بلغ 200 مليار دولار يتوزع على عقد من الزمن ويعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص. والمؤيدون للإنفاق على البنية التحتية، مثل لاهود لا يعترضون على التعاون بين القطاعين العام والخاص في بعض مشروعات الطرق والمطارات، لكنهم يعتقدون أن خطة ترامب ليست ملائمة بحال من الأحوال. وهناك على سبيل المثال نحو 58 ألف جسر أميركي بحاجة إلى إصلاح أو إعادة بناء أي نحو 10% من كل جسور البلاد. والرسوم الخاصة بتحسين الطرق تستطيع تمويل جزء صغير من عمليات الترميم الضرورية لكن التغطية الحقيقية تأتي على الأرجح من زيادة كبيرة في الضريبة الاتحادية على البنزين التي مازالت عند 18.4 سنت للجالون منذ عام 1993.

وحتى ترامب أوضح في بعض المناسبات دعمه لزيادة الضرائب على الغاز لكن هذا لا يحظى بتأييد معظم «الجمهوريين». ويؤكد «جروفر نوركويست» المناهض لزيادة الضرائب من الحزب «الجمهوري» أنه لا يعارض فحسب أي زيادة للضرائب. بل يريد أن يعيد أمر العائدات الحالية إلى الولايات. ويجادل «جوتهايمر» و«ديمقراطيون» آخرون بأن أفضل طريقة للتوصل إلى صفقة بين الحزبين هو الربط بين الإصلاح الضريبي والإنفاق على البنية التحتية. وهم يرون أن يُستمد بعض التمويل من عائدات إصلاحات الضرائب، مثل العائدات من السماح للشركات بأن تعيد الدخل التي حصلت عليه في الخارج في مقابل معدل ضريبي جيد بالنسبة لهم. لكن «الجمهوريين» يريدون استخدام هذه الأموال لتقليص معدل الضريبة على الشركات.

ونهج الربط بين الإصلاحين يفترض اتفاق «الجمهوريين» فيما بينهم على خطة للإصلاح الضريبي يقبلها الديمقراطيون. لكن الواقع أنه يتعين على «الجمهوريين» أولا حسم مشكلاتهم بما في ذلك ضعف التعاون بين البيت الأبيض والكونجرس. ثم يتعين عليهم العثور على الإرادة لمقاومة جماعات الضغط العازمة على الحفاظ على المزايا الضريبية التي يتمتعون بها الآن. وهذه مهمة صعبة.

ولذا فجهودهم النهائية لن تتمخض على الأرجح إلا عن خفض الضرائب وليس إصلاح حقيقي مع محاباة للشركات والأثرياء. ولن يؤيد هذا النهج إلا قلة من الديمقراطيين. ورغم أن الجمهوري كيفين برادي رئيس لجنة الوسائل والموارد في مجلس النواب لا يعارض ربط القضيتين لكن نوركويست، وهو صاحب نفوذ كبير في دوائر المحافظين يقول «وضع الإنفاق داخل حزمة للإصلاح الضريبي يزيد ببساطة العجز في الموازنة ويقلص حجم وقوة الخفض المحتمل في الضرائب». وما على كثير من «الجمهوريين اليمينيين» إلا أن يسمعوا هذا حتى يقضوا على خطة تحسين البنية التحتية.

*كاتب أميركي

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»