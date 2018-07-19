«صالات» الظفرة إلى بانكوك

الظفرة (الاتحاد)
تغادر بعثة فريق الظفرة لكرة قدم الصالات إلى العاصمة التايلندية بانكوك مساء اليوم، عبر مطار دبي الدولي، للانتظام في المعسكر الخارجي الذي يشكل المحطة الأخيرة لإعداد الفريق لبطولة الأندية الآسيوية التي يشارك فيها الفريق للموسم الثاني على التوالي.
وكان الفريق قد بدأ الإعداد عبر التجمع الداخلي، من خلال التدريبات اليومية، تحت إشراف المدرب الإسباني لويس فونسيكا، بمشاركة جميع لاعبي الفريق.
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وأكد مرشد خلفان المرر أن مشاركة الفريق في البطولة الآسيوية، تأتي حرصاً على الوجود في المحافل الخارجية.
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وقال: «نتمنى تقديم مباريات مميزة، وبذل أقصى الجهود لانتزاع صدارة المجموعة الصعبة التي تضم معنا الشرطة العراقي وساسونج الكوري الجنوبي وتسونام الفيتنامي، حيث إن كل هذه الفرق تعتبر من الفرق الكبيرة في البطولات الآسيوية، وسبق لها اعتلاء منصات التتويج».