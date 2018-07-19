«صالات» الظفرة إلى بانكوك

الظفرة (الاتحاد)

تغادر بعثة فريق الظفرة لكرة قدم الصالات إلى العاصمة التايلندية بانكوك مساء اليوم، عبر مطار دبي الدولي، للانتظام في المعسكر الخارجي الذي يشكل المحطة الأخيرة لإعداد الفريق لبطولة الأندية الآسيوية التي يشارك فيها الفريق للموسم الثاني على التوالي.

وكان الفريق قد بدأ الإعداد عبر التجمع الداخلي، من خلال التدريبات اليومية، تحت إشراف المدرب الإسباني لويس فونسيكا، بمشاركة جميع لاعبي الفريق.

وتضم البعثة حسن الحمادي عضو شركة الظفرة للألعاب المصاحبة ومشرف اللعبة، ومرشد خلفان المرر المدير التنفيذي للنادي، وفيصل عبد الله مدير الفريق، والمدير الفني بقيادة فونسيكا ومساعديه منصور جميل ومحمد علي الغاوي، ومدرب اللياقة البدنية البرازيلي ديفيد فرونسيسكا، والبرتغالي جواو ايمانويل مدرب الحراس، والجهاز الطبي الذي يضم جلال الشرقاوي وحازم عبد الحميد وفادي ت محمد، واللاعبين وليامز اوليفيرا «باسورا»، والكويتي عبد الرحمن الوادي، وعبد الكريم جميل، وحسن الحنطوبي، وهلال عبدالله، وحمدان الكثيري، ويونس الحمادي، وعسكر عمر عسكر، ومحمد عبد الله فدعق، ومحمد عبيد وجابر، محمد يوسف، وطاهر ناصر، وطالب الفزاري، ومحمد حسن الملا، وسوف يلتحق اللاعب صبري جميل بالبعثة في الأيام الأخيرة من المعسكر لعدم تمكنه من السفر، لأسباب تتعلق بعمله.

وأكد مرشد خلفان المرر أن مشاركة الفريق في البطولة الآسيوية، تأتي حرصاً على الوجود في المحافل الخارجية.

وقال: «معسكر بانكوك هو المرحلة الأخيرة من الإعداد، حيث سيلعب 4 مباريات ودية مع فرق الدوري التايلندي، قبل أن يغادر إلى إندونيسيا يوم 29 الجاري، للإقامة في فندق البطولة».

وقال: «نتمنى تقديم مباريات مميزة، وبذل أقصى الجهود لانتزاع صدارة المجموعة الصعبة التي تضم معنا الشرطة العراقي وساسونج الكوري الجنوبي وتسونام الفيتنامي، حيث إن كل هذه الفرق تعتبر من الفرق الكبيرة في البطولات الآسيوية، وسبق لها اعتلاء منصات التتويج».