ترامب.. هل يتعايش مع الحزب «الجمهوري»؟!

إيد روجرز*

دونالد ترامب مستقل سياسياً وانتُخب رئيساً كمرشح عن الحزب الجمهوري. وتبنى جانباً كبيراً من مواقف الحزب الجمهوري لكنه لم يعزز مكانته باعتباره زعيماً للحزب. وإذا أردنا الإفصاح عما هو واضح فلنا أن نقول إن رئاسة ترامب خلقت انشقاقاً وليس وحدة داخل الحزب الجمهوري. ولا بأس في أن نسأل إذا ما كان يريد ترامب قيادة الحزب الجمهوري أو أي حزب على الإطلاق. والرئيس ترامب محاط حالياً بمستشارين أكفاء ومخلصين-غير نائب الرئيس مايك بنس- لكنهم لم يكونوا يوماً قط من أتباع الحزب. والسبب هو أن ترامب لا يلائمه أن يكون جزءاً من حزب سياسي، ومن باب أولى أن يكون زعيماً لحزب.

والبيت الأبيض يتقرب علناً من تكتل الحرية الذي يقتصر عمله في الكونجرس فيما يبدو على التصدي لتفضيلات رئيس مجلس النواب «الجمهوري» بول راين.. ولا يضيع ترامب فرصة سانحة لتقييد زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتشل مكونيل ويهين جيف فليك سناتور ولاية أريزونا الجمهوري. وتوصل ترامب إلى صفقة الأسبوع الماضي بشأن رفع سقف الديون وتوفير التمويل لعمليات الإغاثة من إعصار هارفي. وهذه الصفقة ضايقت زعماء الحزب وأبهجت «تشارلز شومر» زعيم «الديمقراطيين» في مجلس الشيوخ ونانسي بيلوسي زعيمة «الديمقراطيين» في مجلس النواب. وترامب يؤمن بالفعل ببعض مبادئ الحزب «الجمهوري»، فهو يؤيد خفض الضرائب وتوفير دفاع قومي قوي وتشريعات تؤيد أصحاب الأعمال ووضع قيود على الهجرة. وبالإضافة إلى هذا، فإن استقلاليته لم تضر بخزينة الحزب «الجمهوري»، فما لدى الحزب الجمهوري في لجنته القومية من أموال هذا العام يبلغ 86.5 مليون دولار، متقدماً بذلك بكثير على الحزب «الديمقراطي»، الذي تمتلك لجنته القومية 42 مليون دولار فحسب.

لكن اتباع ترامب هواه تسبب في انصراف غريب عن التيار الرئيسي للحزب «الجمهوري»، وفتح المجال لشخصيات سياسية من الهامش. ففي آلاباما، ولاية كاتب هذه السطور، قد يصبح السيناتور المقبل الممثل عن الولاية هو القاضي «روي مور»، الذي يتمسك بحرفية الكتاب المقدس، والذي اشتهر بعد أن رفض إزالة لوحة كتبت عليها الوصايا العشر من قاعة المحكمة. ولا أخفي عليكم أنني شاركت في دعم خصم «مور» وهو السيناتور «لوثر سترينج».

وفي ميتشجان، قد يصبح مغني البوب «كيد روك» مرشح الحزب «الجمهوري» في مجلس الشيوخ، لأنه، فيما يبدو، لا أحد يسعى إلى المنصب أو أن المرشحين المحتملين خائفون. وهذا يطرح السؤال التالي: كيف يتعايش الحزب «الجمهوري» وزعيمه معاً في البيت الأبيض؟

الإجابة الأولى هي أن ترامب لا يستطيع قط أن يصبح من الحزب «الديمقراطي»، فلا وجود لترامب «ديمقراطي»، فما الذي يعنيه أن يكون لدينا رئيس مستقل إلى حد كبير؟ وما عواقب هذا في عام 2020 في الانتخابات الرئاسية المقبلة؟ من الواضح أن ترامب سيرشح نفسه لفترة ولاية ثانية ما لم يحدث تغير كبير للغاية.

وسيخوض الانتخابات كمرشح للحزب «الجمهوري». لكن لا الحزب «الجمهوري» ولا «الجمهوريين» الموجودين حالياً، سيكونون هم أنفسهم الذين سيخوضون الانتخابات معه في ذاك الوقت. ما نشهده اليوم قد يكون أكبر تحدي لنظام الحزبين منذ أيام تيدي روزفيلت الذي رشح نفسه عن الحزب التقدمي الذي شكله بنفسه عام 1912. والسؤال الذي يتعين على «الجمهوريين» أن يطرحوه على أنفسهم هو: هل سيتصرف ترامب بطريقة تقلص حزبهم أم توسعه؟ والعثور على طريقة لإقناع الرئيس بالعمل في صالح الحزب «الجمهوري»، لا أن يكون مصدر إزعاج له يجب أن يكون العمل الأول وسط جانب كبير من قيادة الحزب.

*مستشار سياسي سابق في إدارتي رونالد ريجان وجورج بوش الأب.

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»