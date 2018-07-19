«العميد» يغادر إلى هولندا بـ 29 لاعباً

وليد فاروق (دبي)

تغادر اليوم بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، متوجهة إلى هولندا لإقامة المرحلة الثانية من برنامج الإعداد، استعداداً للموسم الكروي الجديد، والذي يتضمن المعسكر الخارجي، وخوض عدد من المباريات التجريبية «المقترحة» هناك، حيث يستمر المعسكر نحو 25 يوماً، حتى 15 أغسطس المقبل .

ويرأس البعثة عادل نور شكري، عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم، وتضم البعثة أعضاء الجهاز الفني بقيادة الصربي إيفان يوفانوفينش ومحمد إبراهيم مدير الفريق، وعلي عباس الإداري، علاوة على 29 لاعبا، من بينهم السداسي الجديد الذي انضم إلى صفوف الفريق بداية من هذا الموسم وهم، الثلاثي المواطن محمد العكبري، ومحمد مرزوق، والحسن صالح، والثلاثي الأجنبي وهم البرازيلي صامويل روزا ومواطنه يوري ليريو والفرنسي يوهان. ويقيم النصر معسكره في مدينتين، هي خيلدروب ميرلو وهي بلدة في مقاطعة شمال برابنت، جنوبي هولندا، و بلدية هورست بمقاطعة ليمبورخ، جنوب شرق هولندا قرب حدود بلجيكا.

ومن الوارد أن يلحق بمعسكر «العميد» أي لاعب يتم التعاقد معه خلال هذه الفترة، حيث تجرى حاليا مفاوضات مكثفة، من أجل التعاقد مع محترف رابع مدافع بديلاً للبناني جوان العمري،علاوة على مايتردد عن قرب عودة حبيب الفردان إلى صفوف ناديه القديم، خاصة بعدما انتهى تعاقده مع نادي شباب الأهلي- دبي.

يذكر أن النصر يقص شريط انطلاق دوري الخليج العربي في موسمه الجديد، حيث يستضيف عجمان في الجولة الأولى المقرر لها 30 أغسطس المقبل، وهي المباراة التي لم يتحدد بعد مكان إقامتها، حيث لم يتوصل النصر للاتفاق على الملعب الذي يستضيف مبارياته الفترة المقبلة، قبل تسمله استاد آل مكتوم في منتصف الموسم تقريباً.