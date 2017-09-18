كاتالينا أوريبي بورتشر* وفيكتوريا بيروتي**

في يوم الجمعة حل اليوم العالمي للديمقراطية، وهي فرصة جيدة ليقيّم فيها العالم تقدمه وانتكاساته على الطريق نحو تشكيل حكومات تمثيلية متفاعلة وقابلة للمحاسبة. وهذه السنة، ركز اليوم العالمي للديمقراطية على تلافي النزاعات وسبل تقوية وتعزيز المؤسسات الديمقراطية من أجل نشر السلام والاستقرار. وعليه، فإن من المفيد التساؤل: هل الديمقراطية جيدة للسلام؟

إذا كانت الديمقراطية توفر سبلاً لتلافي وإدارة النزاعات بشكل سلمي عبر السماح لأصوات مختلفة بأن تقول كلمتها وتعبر عن آرائها في النقاشات العامة، فإن الوضع الحالي في كينيا يدفعنا للشك في فوائدها ومزاياها، ذلك أن تصاعد التوتر وأعمال العنف، عقب قرار المحكمة العليا المفاجئ بإلغاء نتيجة انتخابات أغسطس الرئاسية، أعاد إحياء ذكريات مؤلمة من انتخابات 2007، حيث خلّفت أعمال العنف والفوضى التي تلت الانتخابات تلك السنة «أكثر من ألف قتيل، وما يصل إلى 500 ألف نازح داخلياً»، وفق منظمة «هيومان رايتس ووتش».

وعندما ننظر إلى الصورة العامة، نجد أن الديمقراطية تُخرج أفضل وأسوأ ما في مجتمعاتنا. فنحن نعرف أن فترات الانتقال الديمقراطي، على غرار تلك التي تشهدها بلدان تجري انتخابات لأول مرة، تؤدي عادة إلى اضطرابات، ويمكن أن تتسبب في أعمال عنف. ولكننا نعرف أيضاً أنه كلما كان بلد من البلدان ديمقراطياً، كلما تضاءلت احتمالات أن يدخل في نزاعات. وهذا يعني أنه إذا كان اعتماد الديمقراطية يمكن أن يتسبب في ضعف وهشاشة الدولة على المدى القصير، فإن فوائد ذلك على المدى الطويل يبدو أنها أكبر من المخاطر. وبشكل عام، فإن الديمقراطية تنجح.

ولكن مع تغير العالم، تتغير أيضاً معادلة الديمقراطية- السلام. فوفق تقرير حديث لجامعة الأمم المتحدة، فإن الحروب بين الدول قلّت خلال العقد الماضي عبر العالم. ولكن في المقابل، هناك ازدياد في الحروب داخل الدول. وللأسف، فإن هذه الحروب أخذت تزداد دموية حيث ارتفع عدد قتلى المعارك بستة أضعاف منذ 2011. كما أن احتمالات عودة العنف باتت أكبر بكثير: ذلك أن 60 في المئة من النزاعات في بداية العقد الأول من هذا القرن عاودت الظهور في غضون خمس سنوات. وباختصار، فإن النزاعات الداخلية باتت اليوم أكثر انتشاراً ودموية.

وفي الديمقراطيات الصاعدة، يُعتبر ضعف المؤسسات والتهميش السياسي والاقتصادي هما المحركان الرئيسان للنزاعات، ذلك أنهما يغذيان المتطرفين العنيفين ومجرمي العصابات المنظمة، الذين يمثلون تحديات متزايدة بالنسبة لجهود تلافي النزاعات. ويطرح المتطرفون العنيفون بشكل خاص إشكاليات كبيرة نظرا لأنه على رغم أنهم يتبعون أجندات سياسية، إلا أن ميولهم المتطرفة لا تترك مجالاً للتفاوض بشأن حلول واقعية.