«أبوظبي الرياضي» يكرم الكوادر المتميزة

أبوظبي (الاتحاد)

كرم مجلس أبوظبي الرياضي عدداً من الموظفين والموظفات المتميزين في مجال أعمالهم ومهامهم بالأقسام والإدارات كافة، ضمن مبادرة تكريم المتميزين التي أطلقتها إدارة الموارد البشرية، بالتعاون مع إدارة المتابعة والعلاقات العامة في المجلس، والهادفة لتحفيز الموظفين، وتشجيعهم على مواصلة العطاءات، وتقدير جهودهم ودورهم في تحقيق أهداف ورؤية المجلس.

وقام عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي بتكريم الموظفين المميزين، بحضور أحمد الحوسني مدير إدارة الخدمات المساندة، وطلال الهاشمي مدير إدارة الشؤون الفنية، وابتسام العلوي مديرة إدارة مكتب التخطيط الاستراتيجي والتميز، وسهيل العريفي مدير إدارة المنشات والتراخيص، ويوسف الزعابي مدير إدارة الموارد البشرية، وأحمد القبيسي مدير إدارة التسويق والاتصال.

من جهته، قال عارف العواني: إن تكريم الموظفين المتميزين يعكس حرص واهتمام الإدارة العليا على تحفيز الكوادر الوظيفية، وتقدير الجهود المخلصة التي عملت بتفان ومثابرة من أجل تحقيق أهداف ورؤية المجلس بكافة خططه وبرامجه التطويرية في الساحة الرياضية والمجتمعية، مضيفاً: حريصون على توفير بيئة العمل المحفزة والايجابية التي تسعد الموظفين، وتحثهم على تأدية مهامهم وترسخ قيم الإبداع والتميز المؤسسي بأعمالهم اليومية كافة.