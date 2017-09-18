الرئيس الأميركي وسلطة استخدام «النووي»

ستيفن كارتر*

في عام 1964، أعلن الرئيس ليندون جونسون «اتخذنا كل خطوة يستطيع الإنسان تدبرها لنضمن ألا يؤدي شخص مجنون أو خلل إلى نشوب حرب نووية». لكنّ كثيرين من الناس بدأوا يشكون في صحة هذا. وأحدث دليل على هذا الشك، مقال رأي نُشر الأسبوع الماضي في صحيفة «نيويورك تايمز»، دعا إلى سن تشريع يشترط موافقة مجموعة صغيرة من المسؤولين بالإجماع قبل أن يستخدم الرئيس سلاحاً نووياً، على الأقل، ما لم تكن الولايات المتحدة نفسها معرضة لهجوم. ولا جديد في الحجج الوجيهة للمقال. فمنذ نحو 30 عاماً قدم اتحاد العلماء الأميركيين مقترحاً متطابقاً تقريباً. وقمت بتدريس هذا والأسئلة المتعلقة به في مادة أخلاقيات الحرب وكتبت عنه أكثر من مرة.

إنني أفهم تماماً أن منطق الرئيس الحالي يدفع كثيرين إلى القلق بشأن الكيفية التي سيمارس بها سلطته كقائد أعلى للقوات المسلحة. لكنني أرى أن تقديم مقترحات تشريعية لتقييد حريته في التصرف قد لا تكون دستورية ولا عملية، وأخشى أن يكون هذا مسعى لحل المشكلة الخطأ. ولا أحد تروقه فكرة أن يكون تصرف شخص مفرد هو المتسبب في بداية ما قد يكون آخر حروب الكوكب. ففي منتصف الأربعينيات، منح الكونجرس سلطة التحكم في الأسلحة النووية للرئيس، لكي نستطيع الرد بسرعة في حال حدوث هجوم مباغت، وكي نضمن ألا يتصرف الجيش دون تفويض مدني. وأثناء الحرب الباردة دأب الرؤساء على تحويل سلطة إطلاق الأسلحة النووية إلى قيادات مختلفة من الجيش في حال تمزق سلسلة القيادة، لكن هذه الممارسة أنهاها الرئيس بيل كلينتون.

صحيح أن أدوات الرقابة على قدرة الرئيس على إصدار أمر بالإطلاق قليلة حالياً. ونظرياً يتعين أن يُصادق وزير الدفاع، باعتباره جزءاً من هيئة القيادة القومية على أمر القائد الأعلى للقوات المسلحة قبل أن ينفذ الجيش الأمر. لكن المصادقة ليست سلطة اعتراض «فيتو»، بل تأكيد أن الأمر صادر بالفعل من الرئيس. والواقع أنه إذا رفض وزير الدفاع تأكيد أمر الرئيس، يستطيع الرئيس إقالة الوزير في الحال ليضطلع وكيل الوزارة بالمهام، ويؤكد أمر الرئيس. ويستطيع الكونجرس بالتأكيد تغيير هيكل هيئة القيادة القومية، لكنه لن يفعل بالتأكيد. وأنا أشك في أن السلطة النهائية لإطلاق أسلحة نووية يمكن سحبها دستورياً من أيدي الرئيس. فالقضية لن تُثار ما لم تظهر أزمة أمنية. وبعبارة أخرى، لكن تكون هناك فرصة لاختبار دستوريتها في محكمة. لكن مهما يكن من أمر صعوبات وضع عقبات قانونية جديدة على سلطة الرئيس في إطلاق الأسلحة النووية، فهناك عمليات رقابة غير رسمية موجودة بالفعل. وكما أشار أستاذ العلوم السياسية «بول براكين»، فإن قرار وضع مسؤولية التحذير من هجوم قادم على عاتق القوات الجوية وليس على وكالة الاستخبارات المركزية «سي. آي. أيه» يعني في حد ذاته تقليص احتمال أن تطور الولايات المتحدة «قوة نووية رئاسية»، وهو يعني بذلك «قوة نووية شديدة المركزية تخضع حصرياً للسيطرة السياسية». وهذه ليست مسألة بسيطة. فقد يصدر الرئيس الأمر، لكن دون أن يكون هناك زر ليضغط عليه، بل تكون هناك طبقات مؤسسية متعددة يتعين عليها أن تعمل قبل تنفيذ الأمر. وضباط الجيش وفريق الأمن القومي ليسوا مجرد آلات روبوت. فإذا أصدر الرئيس أمراً بشن هجوم نووي دون استفزاز، فإنهم قد يتراجعون. والمشكلة الأكثر صعوبة هي تلك التي شغلت بال المفكرين الاستراتيجيين والأكاديميين منذ أن فقدت الولايات المتحدة احتكارها للأسلحة النووية، وهي كيف يستجيب القائد الأعلى للقوات المسلحة على مكالمة هاتفية الساعة الثالثة صباحاً، تفيد بأن دولة ما أطلقت فيما يبدو صواريخ نووية. فمن المرجح ألا يكون لدى الرئيس إلا أربع أو خمس دقائق، ليتخذ قراره مما لا يترك وقتاً للتشاور مع أحد. وهنا يتعلق مصير العالم بقدرة شخص واحد على تنحية التوتر والعاطفة والخوف ليتخذ قراراً عقلانياً. ولن يغير تشريع ما هذا. إننا نعتقد فيما يبدو أنه إذا واجهنا المشكلة ببعض القوانين، فإن الأمور تتحسن، لكن هذا هراء. أحياناً تجعل القوانين الأمور أسوأ. إنها توهمنا أحياناً بأنها الحل لكنها لا تحل شيئاً. وإضافة طبقات بيروقراطية إلى قرار شن هجوم نووي يبدو رائعاً من الناحية النظرية، لكن لا أحد يعلم ما الذي يحدث عند الممارسة. لكن ما نعلمه جيداً هو أنه كلما أخبرت خصماً عما لن تفعله كلما تزايدت جرأة هذا الخصم.

*أستاذ القانون بجامعة «يل»

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»