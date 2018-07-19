الحداد يستدعي 26 لاعباً لمعسكر «أبيض الناشئين»

دبي (الاتحاد)

استدعى المدرب الوطني عبد الرحمن الحداد 26 لاعباً لمعسكر منتخب الناشئين مواليد 2004، والذي سيقام في صربيا من 28 يوليو الجاري، وحتى 17 أغسطس المقبل، ضمن استعدادات الاستحقاقات القادمة.

ويتجمع المنتخب حاليا يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في مقر الاتحاد بدبي، حيث يجري الجهاز الفني تدريبات اللياقة البدنية، للوقوف على جاهزية اللاعبين، واستعدادهم لدخول المعسكر الخارجي.

وضمت القائمة، أحمد محمد البلوشي، يوسف إبراهيم البلوشي، غيث خالد علي، «شباب الأهلي- دبي»، بدر إبراهيم السويدي، خالد توحيد محمد، سعيد محمد غانم، علي طاهر إبراهيم، مطر زعل مطر من «الشارقة»، جمال خليفة السعدي «النصر»، عبد الله محمد غانم البلوشي، عبد الله أحمد عبد الله، عوض محمد الكثيري «الوحدة»، محمد أحمد الحارثي، مطر سالم سيف، حميد علي المهيري «بني ياس»، أحمد عبد الله سعيد، سالم خالد سالم، عبيد مراد محمد البلوشي «العين»، تركي محمد ربيع، «حتا»، زايد صالح العلي، «عجمان»، سعود محمد المري، «الوصل»، سعيد سالم ناصر، «الفجيرة»، عبد الله خليل الحوسني، «الظفرة»، محمد خالد محمد، منصور عبد الرحيم محمد، «الجزيرة»، محمد عبد الغفار بشير، «خورفكان».