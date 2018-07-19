«أبوظبي الأول» شريك رسمي في ألعاب «أبوظبي 2019»

أبوظبي (الاتحاد)

وقع بنك أبوظبي الأول، أمس اتفاقية مع اللجنة المنظمة للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019 التي ستقام في أبوظبي، والتي سيكون البنك بموجبها شريكاً رسمياً للأولمبياد الخاص المقرر تنظيمه من 14 إلى 21 مارس.

ووقع الاتفاقية كل من جاسم آل علي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشركات العقارية في بنك أبوظبي الأول، وخلفان المزروعي، مدير عام الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية «أبوظبي 2019»، وذلك في المقر الرئيس للبنك في أبوظبي، بحضور عبد الله المنصوري، والذي سيكون أول رياضي يمثل الإمارات في التنس بالأولمبياد الخاص، وسبّاح الأولمبياد عمر شريف عفيف أسد الشامي، إلى جانب ممثلين عن البنك والأولمبياد الخاص.

ويتزامن توقيع الاتفاقية مع الاحتفالات العالمية خلال هذا الأسبوع، بمناسبة مرور 50 عاماً على الأولمبياد الخاص، ويشارك البنك في حملة «إضاءة من أجل التضامن» الدولية التي يدعمها أكثر من 70 معلَماً حول العالم، وذلك من خلال إضاءة المقر الرئيس للبنك باللون الأحمر من وقت الغروب وحتى منتصف ليل أمس واليوم. وتعكس مهمة الأولمبياد الخاص إنهاء التمييز الذي يتعرض له أصحاب الهمم من ذوي الإعاقات الذهنية، لبناء مجتمعات أكثر تضامنًا حول العالم.

وقال جاسم آل علي، إن الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص «أبوظبي 2019» تعد واحدة من أبرز الفعاليات التي تستضيفها أبوظبي، وتعكس الجهود المتواصلة التي تبذلها الإمارات لتعزيز روح التسامح والوحدة على مستوى الإمارة والأمة والمنطقة.

وأضاف: تماشياً مع التزامنا المستمر بأن يكون لنا تأثير إيجابي في المجتمعات التي نعمل ضمنها، يسعدنا أن ندعم هذه الفعالية الإنسانية المهمة، والتي تشكل إضافة إلى ألعاب الأولمبياد الخاص العالمية، وتدعم تمكين أصحاب الهمم.

ومن المتوقع أن تستقطب الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص «أبوظبي 2019» أكثر من 7,000 رياضي من أصحاب الهمم من أكثر من 170 دولة، سيتنافسون ضمن 24 رياضة أولمبية، وأن تكون الحدث الأكبر من نوعه على الإطلاق في الإمارات، والألعاب العالمية للأولمبياد الخاص التي تنظم لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي ستستضيف أكثر من 45,000 متفرج وسيشاهدها الملايين من مختلف أنحاء العالم.