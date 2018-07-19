مهرجان أبوظبي للشطرنج.. نجوم العالم في نسخة «اليوبيل الفضي»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن نادي أبوظبي للشطرنج عن انطلاق النسخة الـ25 لمهرجان لعبة الأذكياء 6 أغسطس المقبل في فندق «دوسيت تاني»، برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، ويتزامن المهرجان مع عام زايد واحتفالات النادي باليوبيل الفضي للمهرجان، حيث تمت دعوة كبار نجوم اللعبة على مستوى العالم من الجنسين لدعم نجاح الحدث، إلى جانب فعاليات أخرى مصاحبة، في إطار اهتمام اللجنة المنظمة بكل ما يمكن أن يدعم نجاح الحدث البارز.

وعقدت اللجنة المنظمة للمهرجان اجتماعات عدة على المستويات كافة، لبحث جميع الترتيبات الخاصة بالمهرجان، ووضع الخطة الكفيلة بدعم نجاح الفعاليات المختلفة على غرار النسخ الماضية التي شهدت درجة كبيرة من التميز التنظيمي، نالت الاستحسان والإشادة من المسؤولين والمشاركين، في ظل السمعة العالمية الكبيرة للمهرجان بأبطاله ونجومه الذين يمثلون علامة مهمة من التميز والنجاح، خصوصاً أن النسخة المقبلة ستشهد إقامة بطولة خاصة بالمخضرمين لأول مرة، بشرط مشاركة اللاعبين ابتداء من عمر 55 سنة.

وحرصت اللجنة المنظمة على تنظيم بطولة «حماة الوطن» لأفراد القوات المسلحة والشرطة والدفاع المدني، فضلاً عن مجندي الخدمة الوطنية، إذ يتوقع أن تشهد منافسة قوية للفوز بالمراكز الأولى في ظل المواهب الممتازة في الفئات المختلفة.

وتشهد مسابقة الأساتذة الدولية ارتفاع عدد المشاركين بوجود 154 لاعباً ولاعبة من البارزين على مستوى العالم، من بينهم 113 لاعباً من حملة الألقاب الدولية المرموقة، إذ يشارك 5 لاعبين تجاوز تصنيفهم 2700 نقطة، إضافة إلى 18 لاعباً يتراوح تصنيفهم بين 2600 و2700 نقطة، في حين تشارك الهندي بمنتخباتها كافة خصوصاً الناشئين التي تعد الأفضل على مستوى العالم، ضمن خطته التحضيرية لأولمبياد الشطرنج الذي ينطلق أكتوبر المقبل في جمهورية جورجيا وبطولة العالم الفردية للناشئين التي تستضيفها إسبانيا في نوفمبر.

وتقام البطولة المفتوحة للاعبي الصف الثاني الذين يقل تصنيفهم عن 2100 نقطة، وستكون الفرصة متاحة لهم لتطوير وزيادة تصنيفهم الدولي ولغير المصنفين أيضاً والراغبين في الحصول على التصنيف الدولي، إلى جانب بطولة الناشئين لفئة 16 سنة وما دون، بإتاحة الفرصة للمنافسة وعلى المراحل السنية كافة، وهي بطولة مقسمة على خمس فئات هي 8 و10 و12 و14 و16، بينما تمنح بطولة الشطرنج العائلي الفرصة لمشاركة العائلات الشطرنجية، بشرط مشاركة اللاعب واللاعبة مع الوالد أو الوالدة، بينما تتيح المباراة الاستعراضية فرصة كبيرة للناشئين للتباري مع أحد اللاعبين المتميزين على مستوى العالم.