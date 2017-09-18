محمد حامد (دبي)

لم يكن ممكناً أن يظل القميص رقم 10 بلا نجم يحمله ويحمل معه اليوفي فوق ظهره، إنه قميص عمر سيفوري، وميشيل بلاتيني، وروبرتو باجيو، وأليساندرو دل بييرو، وقبل انطلاقة الموسم الحالي عثرت إدارة اليوفي على النجم الجديد لتمنحه رقم الأساطير، إنه باولو ديبالا، ويبدو أن هذه الخطوة كان لها مفعول السحر في إطلاق قدرات الساحر الأرجنتيني، الذي أثبت أحقيته في أن يكون وريثاً لعرش أساطير البيانكونيري.

ديبالا تألق بصورة لافتة في الجولة الماضية للدوري الإيطالي، وأحرز ثلاثية في شباك ساوسولو، وهو الهاتريك الثاني له خارج معقل اليوفي، مما يؤكد أنه يتمتع بقوة الشخصية والثقة المطلقة، وعقب المباراة قال ماتيو بوليتانو لاعب ساوسولو: لقد شاهد ديبالا هذه المباراة قبل أن تبدأ بـ10 ساعات.

النجم الأرجنتيني أحرز 10 أهداف من بين 15 هدفاً سجلها اليوفي في جميع البطولات الموسم الحالي، أي أن ديبالا يشكل 66.7 % من قوة الفريق الهجومية والتهديفية، وأحرز 8 أهداف في 4 مباريات بالدوري الإيطالي يتصدر بها قائمة الهدافين حتى الآن، مما يجعله يرد بقوة على البعض ممن قالوا إنه مجرد مشروع جديد يصنعه اليوفي لكي يتمكن تسويقه بمبلغ قياسي على طريقة بوجبا، إلا أن النجم الأرجنتيني انتفض مؤكداً أنه قادم لتهديد عرش الكبار.

ولأنه يتمتع بقوة الشخصية والاستقلالية، ويريد الابتعاد عن حمى المقارنات التي يصنعها الإعلام، ويقع الجمهور فريسة لها، فقد أكد احترامه لميسي، فهو لاعب أسطوري فعل كل شيء في عالم كرة القدم على حد قوله، ولكنه لا يريد أن يكون وريثاً له أو شبيهاً به، هو فقط يريد أن يكون ديبالا على حد تعبيره.

ومن المعروف أن «حمى ليو والدون» فرضت واقعاً لا يمكن الهروب منه، فقد أصبح النقاش الإعلامي والجماهيري على مدار السنوات العشر الأخيرة عن اللاعب الثالث الذي يمكنه أن يهدد أسطورتهما، وبتألقه اللافت منذ بداية الموسم الجاري، وفي بعض فترات الموسمين الماضيين، أصبح ديبالا واحداً من النجوم الذي يتنافسون على لقب «الرجل الثالث» مع نيمار، وإيدين هازارد، وكيفين دي بروين، ومبابي، وسبقهم إبرا، وجريزمان، وأجويرو، وإنييستا، وهي مقارنات تفسد على عشاق الساحرة الاستمتاع بالمذاق المختلف لموهبة كل لاعب.