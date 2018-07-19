خسارة ثالثة لمنتخبنا في سلة شباب العرب

القاهرة (الاتحاد)

خسر منتخبنا الشاب للمرة الثالثة في البطولة العربية لشباب السلة تحت 18 سنة المقامة حاليا بمجمع الصالات باستاد القاهرة في العاصمة المصرية، وجاء الخسارة الثالثة أمام السودان 55-59، فيما خسر في أول مباراتين أمام تونس ومصر لتصبح مهمة صعوده للمربع الذهبي صعبة، حيث سيواجه الجزائر والأردن في آخر جولتين بالدور الأول.

وفتح عبد الحميد ابراهيم مدرب المنتخب النار على اللجنة الفنية للبطولة بسبب عدم موافقتها على إقامة الحدث بنظام المجموعتين، وهو الاقتراح الذي تقدمت به الإمارات خلال مراسم القرعة، وقال: لقد ذبحوا منتخبنا الذي كان مطالبا بخوض 6 مباريات دون توقف، الأمر الذي أثر على مجهوده البدني، ناهيك عن فارق الطول بينه وبين المنتخبات الثلاثة التي قابلها، وهي تونس ومصر والسودان، وبذلك تكون اللجنة قد ضيعت هيبة البطولة، لأن هذه المشكلة تمس مسابقة بأكملها.

وعبرت أميرة يوسف، رئيس بعثة السودان عن سعادتها بالفوز الثاني على التوالي الذي حققه منتخب بلادها، ومضاعفة حظوظهم بالصعود إلى المربع الذهبي، مشيرة إلى أنها كانت متوترة طوال المباراة بسبب تقارب النتيجة وتقدم منتخب الإمارات في البداية، لكن لاعبي منتخب بلادها كانوا بالفعل على مستوى المسؤولية، وحققوا فوزاً مستحقاً.

كان منتخب البحرين قد استهل هذه الجولة بفوز كبير على الجزائر 89-42، منفردا بالصدارة، وفاز منتخب مصر على تونس 78-51، مواصلة مطاردتها للبحرين، وشارك حكمنا الدولي سالم الزعابي بإدارة المباراة، إلى جانب الجزائري سفيان يوسف، والبحريني محمد السلم ونجح الطاقم بالوصول بالمباراة الى بر الامان.

ويفتتح منتخبنا والأردن الجولة قبل الأخيرة من الدور التمهيدي عندما يلتقيان اليوم يليهما مباراة الجزائر مع تونس، ثم السودان ومصر في التاسعة مساء.

من ناحية أخرى، احتفى اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس اتحاد السلة بنظيره جاي بيكسوتو جونيور رئيس الاتحاد البرازيلي، الذي يزور الدولة حاليا، وقام القرقاوي بتكريمه خلال حفلة العشاء الذي أقيم بدبي، وتم بحث سبل التعاون وتبادل الخبرات والتجارب بين الاتحادين الإماراتي والبرازيلي.