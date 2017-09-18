آمنة القبيسي تخوض بطولتين عالميتين في موسم واحد

أبوظبي (الاتحاد)

تستعد نجمة أكاديمية ضمان للسرعة والفائزة ببطولة الإمارات روتاكس ماكس للكارتينج - آمنة خالد القبيسي - لخوض غمار تحدي نهائيات بطولة العالم إكس30 في لومان الفرنسية (من 9 إلى 15 أكتوبر) مع شقيقتها الصغرى حمدة (15 عاماً). وبعدها، ستشد آمنة الرحال إلى النهائيات الكبرى لبطولة روتاكس ماكس التي تستضيفها بورتيماو البرتغالية من 4 إلى 11 نوفمبر، لتكون بذلك أول فتاة إماراتية تمثل بلادها في نهائيات بطولتين عالميتين وفي موسم واحد.

وقالت آمنة القبيسي «17 عاما»: «أشعر بثقة كبيرة بأنني سأقدم تأدية جيدة. سأكون وشقيقتي حمدة أول إماراتيتين تخوضان نهائيات بطولة إكس 30 العالمية في لومان وأنا متحمسة جداً ومتشوقة لخوض غمار التحدي». وعن استعداداتها للاستحقاق الكبير أضافت: «لقد بدأت التحضيرات بشكل جيد وأتمرن على مختلف الحلبات في الإمارات للمحافظة على وتيرة قيادتي وسرعتي. كما أقوم بممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم وأتبع نظاما غذائيا خاصا للمحافظة على اللياقة البدنية والذهنية أيضاً».

وتابعت: «أتطلع قدماً لنهائيات بطولة العالم سيما وأنها المرة الثالثة التي سأخوض فيها غمار سباق كارتينج على حلبة ألجارف في بورتيماو والمرة الثانية التي أمثل فيها بلادي في نهائيات بطولة العالم على الحلبة نفسها. أشعر بقوة وثقة كبيرتين وآمل أن أترجم هذا الشعور وتحقيق نتائج رائعة». الجدير بالذكر أن النهائيات الكبرى لبطولة روتاكس ماكس بنسختها الـ 18 ستجمع ما يزيد عن 360 سائقاً من أكثر من 50 دولة في واحدة من أجمل حلبات سباقات الكارتينج في العالم (كارتودرومو إنترناشيونال دو ألجارف) وجميعهم يتنافسون على لقب واحد بعدما تأهلوا لتمثيل بلادهم في النهائيات الكبرى.

بدوره علّق خالد القبيسي، مؤسس أكاديمية ضمان للسرعة العضو المنتدب في أبوظبي للسباقات قائلاً: «نجحنا في أكاديمية ضمان للسرعة بتقدم جيل جديد من الأبطال في رياضة السيارات وهو ما وعدناه منذ بداية مسيرتنا. أشكر جميع الشركات الداعمة لنا وهي ضمان، بيت التمويل، إنجازات، سند، عمير للسفريات، وكاسبيرسكي لاب ونعدهم بالمزيد من الإنجازات في المستقبل. إستعدادات آمنة وحمدة تجري بشكل ممتاز وأعتقد بأنهما قادرتان على تحقيق أزمنة سريعة وتقديم تأدية مشرّفة بين 360 متسابقا، ولكن الأهم بالنسبة لي هي الخبرة المكتسبة من الاحتكاك بألمع نجوم العالم في سباقات الكارتينج الذين سيجتمعون في لومان وفي بورتيماو.&rdquo

كما علّق ماكسيم فرولوف، المدير الإقليمي لشركة كاسبيرسكي لاب في الشرق الأوسط، تركيا وإفريقيا قائلاً:«أثبتت آمنة مرة أخرى بأن الإصرار والعزيمة هما بمثابة مفتاح ما حققته من إنجازات. تمثل آمنة اليوم جيلاً من الشباب المتميز وهو بحد ذاته دليل على نجاحها. نحن فخورون بكوننا أحد الأعمدة المساندة والداعمة لمسيرة البطلة الإماراتية وكلنا ثقة بأنها ستستمر في التألق والإلهام وبأنها ستحقق المزيد من النجاحات».