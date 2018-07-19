«جستفاي» يظهر في لقاء التحية بـ «ديل مير»

محمد حسن (دبي)

ظهر الجواد «جستفاي» الفائز بالتاج الثلاثي الأميركي في مضمار ديل مار، في أول تواجد له على المضمار بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها، وجاء الظهور في «لقاء وتحية» مع وسائل الإعلام في مقاطعة سان دييجو التي أجراها مدرب بوب بافرت نزيل مقصورة الشهرة في السباقات الأميركية.

وبدا «جستفاي»، كما كان خلال الانتصارات الستة على التوالي التي حققها خلال تاريخه السباقي هذا الموسم، متضمنة ثلاثة انتصارات في سباقات ديربي كنتاكي، بريكنيس ستيكس، وبيلمونت ستيكس للفئة الأولى. وبقيادة المدرب المساعد جيم بارنز، واجه «جستفاي» مجموعة من الكاميرات التي استهدفته.

وكان «جستفاي» قد تعرض لتورم والتهاب في كاحله الأمامي الأيسر منذ حوالي أسبوعين، وعاد بعد تدريب خفيف لرصد التطورات اليومية قبل اتخاذ أي قرار بشأن مسيرته في السباق.

وقال بافيرت: الآن، نحن فقط نتطلع إلى الحصول عليه بنسبة 100%، نحن في راحة، وهو جواد ممتع ومثير للغاية ونسعى لمشاهدته مرة أخرى، ويجب أن نعرف أكثر في غضون أسبوعين.