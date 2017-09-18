حلم الـ60 يشتعل في سباق الـ 8 ملايين دولار

دبي (الاتحاد)

تبقى شهران من الزمن في العد التنازلي لانطلاق بطولة جولة موانئ دبي العالمية للجولف، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، على ملاعب عقارات جميرا للجولف في دبي، بالفترة من 16 إلى 19 نوفمبر المقبل بجوائز مالية ضخمة تصل إلى 8 ملايين دولار أميركي.

ومع تواصل العد التنازلي للبطولة يتوافد حاليا العديد من نجوم رياضة الجولف حول العالم، وتحديدا ممن حجزوا موقعهم في قائمة أفضل 60 لاعباً الموسم الحالي للتواجد في البطولة الختامية لموسم الجولة الأوروبية للجولف الذي يقام تحت شعار (السباق إلى دبي)، ومنهم الإنجليزي جوردان سميث، الذي اختار مركز الجولة الأوروبية التدريبي في عقارات جميرا للجولف، موقعا له لتحسين أدائه، وذلك مع ترقبه لخوض منافسات البطولة بعدما كسب لقب بطولة «بورشه الأوروبية المفتوحة» التي أقيمت في ألمانيا، ليتقدم للمركز 17 على لائحة ترتيب (السباق إلى دبي).

وعقد سميث لقاء مع وسائل الإعلام المحلية عبر فيه عن تطلعه لخوض منافسات البطولة المرتقبة في دبي، وقال: جميع نجوم رياضة الجولف يسعون على مدار عام كامل للتواجد في قائمة الـ 60 الذين يتأهلون لهذه البطولة الأهم في الموسم، عبر الأسماء التي تتواجد فيها، ويعتبرون الأفضل بالنظر لنتائجهم حاليا والجوائز المالية الضخمة، والملاعب الحديثة التي نترقب دائما خوض التحدي عليها في أجواء رائعة في شهر نوفمبر.