«ثنائي» المسافات الطويلة إلى إفران

دبي (الاتحاد)

غادر ثنائي المسافات الطويلة العداءان خليفة محمد النعيمي وسلطان علي الظنحاني إلى المعسكر الخارجي الذي يقام بمدينة إفران المغربية، وذلك استعداداً لبطولة التعاون لاختراق الضاحية والمقررة ديسمبر المقبل بسلطنة عمان وبطولة غرب آسيا بالبحرين في الأسبوع الثالث من يناير، والبطولة العربية بتونس مارس من العام المقبل، وبطولة العالم بفنلندا في الأسبوع الأخير من مارس.

ويستمر معسكر مدينة إفران التي تتميز بمرتفعاتها حتى 20 أغسطس المقبل، وسيلحق بهما إبراهيم المنصوري وعبد الله سالم ربيع لاعبا المسافات الطويلة. وكان في وداع اللاعبين المستشار أحمد الكمالي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، رئيس الاتحاد المحلي لألعاب القوى، بحضور يوسف سرواش مدير المنتخب.

وحث الكمالي العداءين على بذل الغالي والنفيس والاستفادة من المعسكر لتحقيق طموحاتهما ورفع اسم وعلم دولتنا الغالية في سماء البطولات. وقال: اختيار المعسكر الخارجي في إفران عوضاً عن مرتفعات كينيا وإثيوبيا بسبب الأمطار فيهما، مشيراً إلى أن موسم الضاحية سيبدأ في الأسبوع الثاني من أكتوبر المقبل ضمن خطة الاتحاد للموسم الجديد المتضمن عدة سباقات، حيث سينضم إلى العدائين الأربعة عدد من زملائهم بينهم مبارك المراشدة وعبيد النعيمي ثاني وثالث نصف ماراثون بطولة غرب آسيا التي أقيمت مؤخراً بالأردن، وآخرين لاختيار أفضل ستة منهم خلال التجارب لتمثيل الدولة في الاستحقاقات المقبلة. وتابع: الاتحاد يثمن جهود العدائين ويعول عليهم الكثير في المرحلة المقبلة وهو على تواصل وتنسيق مع جهات عملهم لتسهيل مهمة إعدادهم لهذه المرحلة الهامة.

من جانبه، وجه خليفة النعيمي نيابة عن زملائه الشكر والتقدير إلى المستشار أحمد الكمالي على هذه التوجيهات، ووعد بأن تستفيد هذه المجموعة من معسكر إفران، وأن يكون الجميع عند حسن الظن بهم، خاصة أنهم مقبلون على عدد من البطولات المهمة.