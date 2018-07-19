«ثنائي» المسافات الطويلة إلى إفران

دبي (الاتحاد)
غادر ثنائي المسافات الطويلة العداءان خليفة محمد النعيمي وسلطان علي الظنحاني إلى المعسكر الخارجي الذي يقام بمدينة إفران المغربية، وذلك استعداداً لبطولة التعاون لاختراق الضاحية والمقررة ديسمبر المقبل بسلطنة عمان وبطولة غرب آسيا بالبحرين في الأسبوع الثالث من يناير، والبطولة العربية بتونس مارس من العام المقبل، وبطولة العالم بفنلندا في الأسبوع الأخير من مارس.
ويستمر معسكر مدينة إفران التي تتميز بمرتفعاتها حتى 20 أغسطس المقبل، وسيلحق بهما إبراهيم المنصوري وعبد الله سالم ربيع لاعبا المسافات الطويلة. وكان في وداع اللاعبين المستشار أحمد الكمالي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، رئيس الاتحاد المحلي لألعاب القوى، بحضور يوسف سرواش مدير المنتخب.
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من جانبه، وجه خليفة النعيمي نيابة عن زملائه الشكر والتقدير إلى المستشار أحمد الكمالي على هذه التوجيهات، ووعد بأن تستفيد هذه المجموعة من معسكر إفران، وأن يكون الجميع عند حسن الظن بهم، خاصة أنهم مقبلون على عدد من البطولات المهمة.