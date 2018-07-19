هاميلتون مع «مرسيدس» حتى 2020

هوكنهايم (أ ف ب)

مدد البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم للفورمولا - 1 أربع مرات عقده مع فريق مرسيدس الألماني عامين إضافيين، حتى نهاية موسم 2020.

وتقدر صفقة بقاء هاميلتون «33 عاما» بأربعين مليون جنيه إسترليني «52 مليون دولار أميركي» في السنة الواحدة «104 ملايين دولار»، ما يعزز مكانة النجم البريطاني في عالم الفئة الأولى كالسائق الأعلى أجراً في البطولة والرياضي الأكثر دخلاً في بريطانيا. وجاء في بيان للفريق على هامش جائزة ألمانيا الكبرى على حلبة هوكنهايم، المرحلة الحادية عشرة من بطولة العالم، «أعلن مرسيدس-أي أم جي بتروناس موتورسبورت ولويس هاميلتون اتفاقهما على التمديد لعامين إضافيين لموسمي 2019 و2020». بدوره، قال هاميلتون المتوج بلقب البطولة ثلاث مرات و44 سباقا منذ انضمامه إلى مرسيدس في 2013، «شغف التنافس المشتعل في داخلي يتشاركه جميع أعضاء هذا الفريق».

وأضاف هاميلتون الذي يحتل المركز الثاني حاليا في بطولة العالم وراء الألماني سيباستيان فيتل سائق فيراري وبطل العالم أربع مرات أيضا: هذا التمديد شكلي بعد جلوسي أنا وتوتو وولف لمناقشته الشتاء الماضي، لذا من الجيد توقيعه رسمياً لإعلانه ومتابعة العمل المعتاد.

بدوره، قال النمساوي توتو وولف رئيس مرسيدس التنفيذي: أصبح فريق مرسيدس منزلا للويس في الفورمولا واحدا، وتاريخه يرتبط إلى الأبد بالفضي والأخضر لمرسيدس-اي ام جي-برتوناس، وتابع: أنا واثق من أننا سنكتب فصولاً رائعة في المستقبل.

وبحسب عدة مصادر، كان فريق مرسيدس يفضل التعاقد مع هاميلتون لفترة أطول، لكن الأخير الذي انتشرت تقارير في الآونة الأخيرة حول عدم رغبته بالاستمرار في البطولة بعد 2020، رفض هذا الأمر.

ويأمل زميل هاميلتون الفنلندي فالتيري بوتاس الذي ينتهي عقده في ديسمبر المقبل، الحصول على تمديد لعامين إضافيين، بيد أن مرسيدس يميل إلى منحه عاماً واحداً على غرار السنة الماضية.