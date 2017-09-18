بوستا.. «العاشر» يزين «العاشرة»

أبوظبي (الاتحاد)

تستعد بطولة مبادلة العالمية للتنس 2017 لاستضافة مجموعة من أبرز وألمع نجوم التنس في دورتها العاشرة، وأكد اللاعب الإسباني بابلو كارينو بوستا مشاركته الأولى في البطولة التي ستقام في الفترة بين 28 - 30 ديسمبر المقبل، عقب النجاح الكبير الذي أحرزه خلال مشاركته ببطولة أميركا المفتوحة للتنس 2017.

ويواجه اللاعب الإسباني، الذي نجح في الارتقاء إلى قائمة المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي، عدد من أبرز نجوم التنس ممن كانوا قد أكدوا مشاركتهم في بطولة أبوظبي. ومن ضمنهم النجم رافائيل نادال، الذي يحتل صدارة التصنيف العالمي والحائز أربعة ألقاب في هذه البطولة. وكان بوستا واجه نادال مؤخراً في الدور ربع النهائي من بطولة فرنسا المفتوحة التي أقيمت يونيو 2017.

وتجمع بطولة مبادلة العالمية للتنس اللاعب الإسباني بوستا، الذي توّج بلقبه الثالث منذ بداية العام بعد إحرازه بطولة «إستوريل ميلينوم» المفتوحة بالبرتغال، مع نظيره النمساوي دومينيك ثيم المصنف السابع عالمياً، والذي كان قد تغلب على بوستا في وقتٍ سابق من هذا العام في نهائي بطولة ريو المفتوحة للتنس. إضافةً إلى ذلك، تأتي مشاركة البطل نادال في البطولة عقب نجاحه بإحراز لقبه السادس عشر في بطولات التنس الكبرى «جراند سلام» حيث تفوق على كيفن أندرسون في نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة 2017، الأمر الذي يجعل منه المنافس الأبرز في البطولة، ويعزز من مستوى التشويق في بطولة مبادلة العالمية للتنس 2017.

وفي معرض تعليقه حول التحضير لمشاركته الأولى في البطولة، قال بابلو كارينو بوستا: «أشعر بحماس كبير للمشاركة والمنافسة في بطولة مبادلة العالمية مع أفضل اللاعبين في العالم. وستكون هذه مشاركتي الأولى في منطقة الشرق الأوسط؛ لذا أتطلع إلى مقابلة مشجعي التنس في الإمارات، من المؤكد أن تحقيق لقب هذه البطولة سيكون أمراً رائعاً استعداداً لبداية الموسم الجديد».