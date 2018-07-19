كوفاتش يشيد بالفرنسي بافارد

ميونخ (د ب أ)

أشاد الكرواتي نيكو كوفاتش، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، باللاعب الفرنسي بنيامين بافارد نجم شتوتجارت الألماني، لكنه رفض التعليق على الجدل الدائر بشأن إمكانية انتقال اللاعب لصفوف بايرن.

وكان بافارد قد فاز مؤخراً مع المنتخب الفرنسي بلقب بطولة كأس العالم 2018 بروسيا. وقال كوفاتش،: «لا يمكنني أن أقول أي شيء بهذا الشأن، على الجانب الآخر، يمكنني تأكيد أنه لاعب رائع، أثبت هذا أيضاً في كأس العالم».

وذكرت شبكة «إس دبليو آر» أن بايرن اتفق مع شتوتجارت على انتقال بافارد «22 عاماً». ويرتبط بافارد مع شتوتجارت بعقد حتى 2021 ولكن العقد يتضمن شرطاً جزائياً يمكن اللاعب من الرحيل عن الفريق في صيف 2019 مقابل 35 مليون يورو، وإذا رغب بايرن في ضم اللاعب قبل هذا التوقيت، سيكون مضطراً لدفع مقابل مالي أكبر.

ولا يبدو كوفاتش متعجلًا في إتمام هذه الصفقة لاسيما وأن فريقه يضم مجموعة متميزة من اللاعبين حالياً.