الشرقاوية يحتفون بـ «نجمة سوبر»

رضا سليم (دبي)

احتفى مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي مساء أمس الأول بالفريق الأول لكرة اليد، بمناسبة فوزه بكأس السوبر للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بالقاعة الرئيسة بالنادي، وهي أول بطولة للنادي في الكيان الجديد بعد الدمج، وتعد البطولة رقم 21 في مسيرة الفريق بعدما فاز بدرع الدوري 11 مرة وكأس صاحب السمو رئيس الدولة 6 مرات، وكأس الإمارات مرتين ومرة واحدة لكل من كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة وكأس السوبر.

حضر الاحتفالية، سالم عبيد الشامسي رئيس مجلس إدارة النادي، ومحمد جمعة بن هندي نائب رئيس النادي، وحميد سبت سالمين عضو مجلس الإدارة، وأحمد البح رئيس شركة النادي للألعاب الجماعية ونائبه محمد الحصان وسليمان الهاجري رئيس شركة النادي للألعاب الفردية، وإبراهيم الجروان رئيس شركة النادي للاستثمار، وعلي الأميري، مدير الألعاب الجماعية، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والشركات.

وتم تكريم اللاعبين والجهاز الفني بمكافآت مالية، وقدم أحمد هلال كابتن الفريق كأس البطولة إلى سالم الشامسي، فيما تم تقطيع كيكة كبيرة للفريق بمناسبة الإنجاز الأول هذا الموسم.

ووجه سالم عبيد الشامسي التهنئة للاعبين والجهاز الفني على ما قدموه وتحقيق أول بطولة للنادي في العهد الجديد، وطالبهم بمواصلة المسيرة من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات لهذا الصرح الكبير، وقال: «الفوز بكأس السوبر بداية جيدة لرجال اليد الذين عهدناهم في منصات التتويج، وحققوا إنجازات كبيرة على مدار المواسم الماضية، وهو ما يجعلنا ننتظر منهم الكثير من الألقاب في البطولات المقبلة، خاصة أن الفريق مقبل على النسخة الأولى للسوبر الإماراتي البحريني، ويمثلون الدولة ،ونأمل أن يظهروا بالمستوى المأمول منهم».