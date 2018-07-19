إيقاف 13 لاعباً من أستراليا والفلبين

كانبيرا (د ب أ)

أصدر الاتحاد الدولي لكرة السلة «فيبا» قراره بإيقاف 13 لاعباً شاركوا في مشاجرة جماعية خلال المباراة بين المنتخبين الفلبيني والأسترالي في وقت سابق من الشهر الحالي، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2019.

وشهدت المباراة التي أقيمت في الثاني من يوليو الحالي بالعاصمة الفلبينية مانيلا، مشاجرة جماعية هائلة بين عدد كبير من لاعبي الفريقين.

وأوقف الحكم المباراة، نظراً لطرد جميع لاعبي المنتخب الفلبيني باستثناء لاعب واحد وكان المنتخب الأسترالي متقدماً 89 - 53.

وقرر «فيبا» إيقاف توم ميكر لاعب المنتخب الأسترالي المحترف بالدوري الأمريكي للمحترفين ثلاث مباريات، وإيقاف زميليه دانيال كيكرت خمس مباريات وكريس جولدنج مباراة واحدة.

ومن المنتخب الفلبيني، كان كيلفن أبويفا صاحب العقوبة الأكبر بإيقافه ست مباريات.

كما قرر «فيبا» إيقاف تسعة لاعبين آخرين من المنتخب الفلبيني، مع فرض غرامات مالية على كل من الاتحادين الأسترالي والفلبيني للعبة.

وأكد «فيبا» أيضا أن حكام هذه المباراة لن يتم تكليفهم بإدارة أي مباراة دولية العام المقبل.