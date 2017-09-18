7 ميداليات لـ «جو جيتسو الإمارات» في اليوم الأول

أحمد جمال الدين (عشق آباد)
واصل لاعبو منتخبنا الوطني للجو جيتسو ممارسة هوايتهم المفضلة في حصد الإنجازات، وتمكن لاعبونا من قص شريط حصد الميداليات ضمن منافسات الدورة الآسيوية الخامسة للصالات المغلقة والرياضات الدفاعية بعشق آباد، ونجحوا في اقتناص 7 ميداليات ملونة، بواقع ذهبيتين وفضيتين و3 برونزيات.
شارك منتخبنا في مسابقة اليوم الأول بـ 12 لاعباً ولاعبة في 6 أوزان مختلفة، حيث استطاع طالب الكربي الفوز بالميدالية الذهبية لوزن تحت 69 كجم، كما نجح اللاعب فيصل الكتبي في التتويج بالميدالية الذهبية لوزن تحت 94 كجم بعد تغلبه على زايد الكعبي في لقاء إماراتي خالص، ليحصل الأخير على الميدالية الفضية، فيما توج خلفان بالهول بالميدالية الفضية لوزن تحت 85 كجم، وتوج كل من يحيي الحمادي وسعود الحمادي بالميدالية البرونزية لوزني فوق 94 كجم وتحت 77 كجم على الترتيب، بالإضافة إلى برونزية اللاعبة بشاير المطروشي التي حققت مفاجأة كبيرة وتفوقت على اللاعبة التركمانية صاحبة الجمهور والتشجيع لتخطف بذلك المركز الثالث، وتضيف أول ميدالية نسائية للإمارات في الدورة.
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وأهدى الكتبي فوزه لشعب الإمارات وقيادتها الرشيدة، وقال: «الإنجاز ثمرة الدعم غير المحدود والرعاية الكريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وسمو أولياء العهود.
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