7 ميداليات لـ «جو جيتسو الإمارات» في اليوم الأول

أحمد جمال الدين (عشق آباد)

واصل لاعبو منتخبنا الوطني للجو جيتسو ممارسة هوايتهم المفضلة في حصد الإنجازات، وتمكن لاعبونا من قص شريط حصد الميداليات ضمن منافسات الدورة الآسيوية الخامسة للصالات المغلقة والرياضات الدفاعية بعشق آباد، ونجحوا في اقتناص 7 ميداليات ملونة، بواقع ذهبيتين وفضيتين و3 برونزيات.

شارك منتخبنا في مسابقة اليوم الأول بـ 12 لاعباً ولاعبة في 6 أوزان مختلفة، حيث استطاع طالب الكربي الفوز بالميدالية الذهبية لوزن تحت 69 كجم، كما نجح اللاعب فيصل الكتبي في التتويج بالميدالية الذهبية لوزن تحت 94 كجم بعد تغلبه على زايد الكعبي في لقاء إماراتي خالص، ليحصل الأخير على الميدالية الفضية، فيما توج خلفان بالهول بالميدالية الفضية لوزن تحت 85 كجم، وتوج كل من يحيي الحمادي وسعود الحمادي بالميدالية البرونزية لوزني فوق 94 كجم وتحت 77 كجم على الترتيب، بالإضافة إلى برونزية اللاعبة بشاير المطروشي التي حققت مفاجأة كبيرة وتفوقت على اللاعبة التركمانية صاحبة الجمهور والتشجيع لتخطف بذلك المركز الثالث، وتضيف أول ميدالية نسائية للإمارات في الدورة.

وأكد فيصل الكتبي نجم منتخبنا الوطني للجو جيتسو أن اللاعبين كافة جاءوا إلى عشق آباد بمعنويات عالية وطموحات كبيرة من أجل تتويج الجهود بعد عام حافل بالألقاب والميداليات الملونة، وقال: «الحمد لله نجحنا في الظفر بالميدالية الذهبية، أبارك أيضاً لأخي زايد الكعبي الميدالية الفضية في الوزن ذاته، فقد وقفنا على منصة التتويح جنباً إلى جنب، رافعين علم الإمارات رمز العزة والشموخ، ولا يسعني إلا أن أتوجه بخالص التهاني إلى زملائي أيضاً، وأتمنى التوفيق للجميع في المنافسات المتبقية بالدورة، لقد نجحنا في تتويج جهودنا بعد المشاركات والاستحقاقات المتتالية منذ بداية العام، وطبقنا النواحي الفنية كافة التي تم التركيز عليها في معسكر البرازيل والذي امتد قرابة الشهر، حيث شمل العديد من التدريبات، إلى جانب تعزيز جانب اللياقة البدنية، وبدأنا جني ثمار نتائجه في الدورة الآسيوية الحالية للصالات المغلقة، حيث حصدنا 7 ميداليات حتى الآن، ونحن دائماً ننظر إلى المركز الأول ولا نقبل بغيره».

وأهدى الكتبي فوزه لشعب الإمارات وقيادتها الرشيدة، وقال: «الإنجاز ثمرة الدعم غير المحدود والرعاية الكريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وسمو أولياء العهود.