180 دقيقة من الإبداع في عشق آباد

أحمد جمال الدين (عشق آباد)

انطلقت رسمياً فعاليات النسخة الخامسة من الدورة الآسيوية لألعاب الصالات المغلقة والرياضات الدفاعية في الملعب الأولمبي بعشق آباد، بحضور ما يقرب من 45 ألف متفرج شاهدوا التراث التركماني والتاريخ القديم للدولة المستضيفة لمدة 3 ساعات متواصلة.

وافتتح الدورة قربان قولي بردي محمدوف رئيس دولة تركمانستان، بحضور عدد من رؤساء الدول والشخصيات العامة والرياضية، حيث ألقى كلمة أكد خلالها أهمية الرياضة في نشر قيم التسامح والتفاهم بين الشعوب، قبل أن يلقي الشيخ أحمد الفهد الصباح كلمته التي عبر فيها عن سعادته بهذا التجمع القاري البارز، بمشاركة ما يزيد على 5 آلاف من 63 دولة من قارتي آسيا وأقيانوسيا يتنافسون في 21 رياضة فردية وجماعية.

حضر حفل الافتتاح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة، والشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وإبراهيم عبدالملك الأمين العام للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، وعبد المحسن الدوسري الأمين العام المساعد للشؤون الرياضية بالهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، والعميد عبد الملك جاني نائب رئيس وفد الإمارات، وأحمد الطيب مدير الوفد.

وحمل علم الإمارات في طابور عرض الدول المشاركة طالب الكربي بطل العالم ولاعب منتخبنا الوطني للجو جيتسو والحاصل على الحزام الأسود.