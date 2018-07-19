الأندية لم تسجل أحداً في القيد الصيفي!

معتز الشامي (دبي)

لم يتم قيد أي لاعب في قوائم أندية دوري المحترفين الـ14، برغم فتح باب القيد الصيفي 11 يوليو الجاري، حيث ما زالت الأندية في حالة ترقب فيما يتعلق ببنود لائحة سقف الرواتب التي وردت في التعميم السنوي، وشهدت تشديدات، كما تضمنت توقيع تعهدات بعدم اختراق السقف، وتقديم كشف حساب بنكي وميزانيات جميع الشركات التابعة للأندية.

وعلمت «الاتحاد» بأن السبب يعود للغموض الذي يكتنف البند الأول في التعميم السنوي، والذي ينص على أن «تلتزم جميع الأندية بتجديد عقود اللاعبين اعتباراً من 27 يوليو 2017، أو إبرام عقود جديدة، وفقاً لسقف الرواتب المعتمد للفئة التي تم تسكين عقد اللاعب فيها، والمواد المنظمة لذلك في لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين».

ووفقاً لهذه المادة، سيتم التشديد، وتوقيع التعهدات، وتقديم الموازنات وكشوفات الحسابات البنكية، عن العقود التي أبرمت العام الماضي، وليس فقط التي ستبرم بداية من القيد الصيفي الحالي، وهو ما يعني تطبيق القانون بأثر رجعي، ما أدى لحالة ضبابية.

وكشفت مصادر رسمية أن الاتحاد كان قد وعد الأندية خلال الاجتماع الذي عقد قبل الجمعية العمومية، وخلالها، بعدم مراجعة العقود القديمة التي أبرمت بعد 27 يوليو 2017، غير أن الأندية، وبسبب عدم تنفيذ بعض الوعود التي سبق وساقها الاتحاد، وأبرزها عدم الالتزام بتوصية دوري المحترفين التي صدرت قبل أسبوعين، فيما يخص لائحة سقف الرواتب، باتت في موقف المتردد، وتنتظر أن يفي الاتحاد بوعده، وأن يتم تقديم ضمانات بعدم التدقيق على العقود القديمة بأثر رجعي.

ولم يكن هذا البند هو وحده ما أثار الجدل حول آلية التعامل مع سقف الرواتب وتسكين عقود اللاعبين، لكن أيضا ثار جدل عقب إصدار التعميم السنوي مباشرة، حول آلية التدقيق عبر لجنة الرقابة المالية، حيث تنص بنود التعميم، على أن للجنة الحق في مراجعة حسابات شركات الكرة، وجميع الشركات الاستثمارية والخاصة التابعة للنادي ولشركة الكرة، بينما أشار الاتحاد إلى أن التدقيق سيكون فقط على شركة الكرة، وليس بقية الشركات، ما تسبب في حالة من عدم وضوح الرؤية، قد تكون وراء تأخر الأندية في التحرك نحو قيد لاعبيها، برغم تأكيد الاتحاد على أن نص المادة لا يعني بالضرورة مراجعة كل الحسابات، ولكن المقصود هو إمكانية مراجعة حساب الشركات التي يتم من خلالها تحويل الرواتب للاعبين، ومن سيقدم تلك الحسابات هي الأندية، حيث لا يحق للجنة التوجه للبنوك وطلب كشف حساب النادي أو اللاعب.