«مصاحبة الجزيرة» ترفض استقالة حمدان سعيد

أمين الدوبلي (أبوظبي)

رفض مجلس إدارة شركة الجزيرة للألعاب الأخرى استقالة حمدان سعيد عضو مجلس الإدارة التي تقدم بها منذ فترة، وأكد محمد حسن السويدي، أن حمدان سعيد من الكفاءات الإدارية المميزة التي كانت ولا تزال لها دور مهم في تحقيق النتائج الإيجابية بالألعاب المصاحبة بالشركة على مدار السنوات الماضية، وأن كل ملف تولاه أثبت نجاحاً فيه، كونه رياضياً من الطراز الرفيع، ولهذه الأسباب تم رفض استقالته.

وقال: حمدان لوح بالاستقالة أكثر من مرة، ثم تقدم بها منذ 3 أشهر، ورفضنا مبدأ مناقشتها حتى نقطع الطريق عليه، ولكنه أصر هذه المرة، وقد طلبت من محمد الحوسني المدير التنفيذي للشركة أن يخبره رسمياً بأن الاستقالة مرفوضة، وأننا متمسكون به.

من ناحيته، أكد حمدان سعيد اعتزازه بالفترة التي قضاها بالجزيرة، متمنياً للشركة وفرقها المختلفة التوفيق في الموسم الجاري والمواسم المقبلة.

وأكد أنه لم يصرح من قبل لأي وسيلة إعلامية باستقالته، حفاظاً على استقرار وتماسك مجلس إدارة شركة الألعاب الأخرى بالجزيرة الذي يكن احتراماً كبيراً لكل أعضائه، وأن أسباب استقالته شخصية.