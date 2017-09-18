منتخب رماية الشرطة يصوب الهدف نحو «دولية أبوظبي»

الشارقة (الاتحاد)

تفقد العقيد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية في الشارقة صباح أمس، رفقه عدد من الضباط مديري الإدارات ورؤساء الأقسام، تدريبات فريق منتخب الشرطة للرماية التكتيكية، استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الدولية الثانية للشرطة، التي تستضيفها الدولة في الفترة من 3 إلى 10 نوفمبر المقبل، ويشارك فيها 50 دولة يمثلها ما لايقل عن 800 لاعب ولاعبة في مسابقات الرماية والجو جيتسو والجودو والسباحة.

ورحب العثمني خلال جولته بلاعبي المنتخب الذي يستكمل تدريباته في ميادين الأكاديمية بمدينة الشارقة والذيد، مشيرا إلى استعداد الأكاديمية لتوفير كافة إمكاناتها ومرافقها وتسخيرها في خدمة الفريق لتحقيق نتائج إيجابية مشرفة في البطولة المقبلة.

ونوّه العثمني باختيار ميادين الأكاديمية للرماية، سواء المغلقة منها والمفتوحة التي تعتبر الأحدث بين نظيراتها على مستوى الدولة، موجها إدارة التدريب بالأكاديمية لتذليل كافة العقبات والصعوبات التي قد تعترض مسيرة التدريبات إن وجدت.

من جانبه، أشاد الرائد عبدالله سلطان الجلاف إداري المنتخب بالتسهيلات والإمكانات الكبيرة التي توفرها القيادة العامة لشرطة الشارقة والأكاديمية، لإكمال الاستعدادات للبطولة الدولية المهمة، حيث وقع الاختيار على ميادين الأكاديمية لما يتوافر فيها من إمكانات متقدمة وتعتبر أفضل ميادين الرماية التكتيكية على مستوى الدولة.