10 ألعاب في دورة الشيخة هند للسيدات

دبي (الاتحاد)

أعلنت لجنة رياضة المرأة بمجلس دبي الرياضي فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الخامسة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، التي تنظم بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، والتي تقام خلال الفترة من 9 إلى 25 نوفمبر المقبل.

وفتحت اللجنة المنظمة التسجيل أمام منتسبات المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، بالإضافة إلى منتسبات مؤسسات القطاع الخاص عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس، وذلك للمشاركة في منافسات 10 ألعاب جماعية وفردية هي كرة السلة، الكرة الطائرة، كرة اليد، السباحة، الدراجات الهوائية، سباق الطريق، الشطرنج، الريشة الطائرة، البولينج، بالإضافة إلى الضيف الجديد على الدورة وهي رياضة كرة الطاولة التي تمت إضافتها إلى قائمة المنافسات مؤخراً.

وتم تخصيص فئات جديدة للتنافس هذا العام، حيث استحدثت فئة للمواطنات في ألعاب السباحة، الدراجات الهوائية وسباق الطريق والشطرنج، وذلك لمنحهن الفرصة المتكافئة للتنافس في هذه الرياضات، خاصة بعد إضافة منتسبات القطاع الخاص للمنافسة، كما ستقام جميع المنافسات خلال الفترة المسائية، حتى لا تتعارض مع أوقات عمل المشاركات الموظفات.

وتقام الألعاب الجماعية والريشة الطائرة وكرة الطاولة في الصالة الرياضية المغطاة بنادي دبي ستارز في منطقة المزهر، فيما يستضيف مسبح الوصل بطولة السباحة، وتقام بطولة الدراجات الهوائية 16 كيلومتراً في مضمار ند الشبا الرياضي، وبطولة سباق الطريق 3000 متر في مضمار الورقاء للجري في حديقة الورقاء، كما تقام بطولة الشطرنج في نادي دبي للشطرنج والثقافة، وبطولة البولينج في مركز دبي الدولي.

وقالت موزة المري عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، رئيس لجنة رياضة المرأة رئيسة اللجنة المنظمة: «الدورة من أهم المبادرات التي تعمل عليها لجنة رياضة المرأة، وتشكل الدورة ركيزة أساسية في برنامج عمل اللجنة، حيث نحرص على تحديثها وتطويرها بشكل مستمر من أجل مواكبة كل التطلعات من خلال زيادة الفعاليات والرياضات التي تحظى بشعبية بين النساء في برنامجها السنوي.

وأضافت: «فتحنا التسجيل أمام القطاعات لرفع مستوى التنافس وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من النساء لممارسة الرياضة والمشاركة في الرياضات التي يفضلنها، مما يساهم في رفع مستوى المرأة الرياضي، ويحقق الأهداف التي من أجلها أنشأت اللجنة لدعم مسيرة الرياضة النسائية في دبي، ونشر الوعي والثقافة بأهمية ممارسة الرياضة والنشاط البدني لدى المرأة، لكي تصبح الرياضة أسلوب حياة المجتمع بأكمله».

وتابعت: «سيكون المتابعون للدورة على موعد مع أقوى المنافسات هذا العام، مع زيادة الرياضات، والدورة ليست مجرد ساحة للتنافس فقط، إنما تعد فرصة لتعزيز القدرات الرياضية ودعم أواصر التعاون والتلاقي فيما بين الدوائر والهيئات الحكومية والخاصة، حيث تجمع الدورة المئات من منتسبات مختلف المؤسسات تحت سقف واحد، مما يعزز التلاحم المجتمعي».