في مجلة «تراث».. واحات الإمارات جواهر الصحراء

أبوظبي (الاتحاد)

صدر عن نادي تراث الإمارات العدد 225 من مجلة «تراث» لشهر يوليو الحالي، وقد تضمَّن مجموعة من المقالات والحوارات والتقارير المختصة بالتراث. يسلط ملف العدد الضوء على عدد من واحات دولة الإمارات من زوايا عدة تجمع التاريخي والجغرافي، وما يتداخل معها على صعد الاقتصاد والثقافة والعادات والتقاليد، وما ارتبط بهذه الواحات من ذكريات وحكايات شفاهية وما أنتجته القرائح من إبداعات شعبية حولها.

واحتوى العدد تقريراً عن الألعاب الشعبية، والتي تشغل حيزاً مقدراً من أنشطة نادي تراث الإمارات. وفي حوار الفن استضاف العدد أول عازفة بيانو إماراتية إيمان الهاشمي، والتي أكدت أن سر جمال ألحانها يكمن في بساطتها.

كما تضَّمن العدد باقة من المواد البحثية في التراث والثقافة بأقلام باحثين إماراتيين وعرب.