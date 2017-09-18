صراع ثلاثي لـ «فض اشتباك» الصدارة

روما(أ ف ب)

يسعى انتر ميلان ويوفنتوس حامل اللقب إلى الانفراد بصدارة الدوري الإيطالي، عندما يحل الأول ضيفاً على بولونيا اليوم، في افتتاح المرحلة الخامسة، ويستضيف الثاني فيورنتينا غداً، وكذلك يخوض شريكهما نابولي اختباراً صعباً أمام مضيفه لاتسيو.

وتتقاسم أندية انتر ميلان ويوفنتوس ونابولي الصدارة بالعلامة الكاملة في المراحل الأربع الأولى، مع أفضلية للأخير بفارق الأهداف أمام فريق «السيدة العجوز» والانتر، في حين يحتل لاتسيو المركز الرابع بفارق نقطتين خلف ثلاثي الصدارة.

وتدخل الأندية الأربعة المرحلة الخامسة بمعنويات عالية عقب انتصاراتها الثمينة نهاية الأسبوع الماضي، حيث تغلب انتر ميلان على مضيفه كروتوني 2-صفر، ويوفنتوس على مضيفه ساسوولو 3-1، ولاتسيو على مضيفه جنوى 3-2، فيما دك نابولي شباك ضيفه بينيفيتو الصاعد حديثاً إلى دوري الأضواء بنصف درزن من الأهداف.

وضرب انتر ميلان بقوة مطلع الموسم الحالي بقيادة مدربه الجديد لوتشيانو سباليتي خصوصا بفوزيه المدويين في المرحلتين الأولى والثانية على حساب فيورنتينا (3-صفر) وروما الفريق السابق لسباليتي (3-1) في عقر دار الأخير.