«الديوك» يعاني من دون بوجبا وديمبلي

أنور إبراهيم (القاهرة)
يغيب النجمان الدوليان الفرنسيان المؤثران بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، وعثمان ديمبلي لاعب برشلونة الإسباني، عن الملاعب لمدة تتراوح بين شهرين ونصف وأربعة أشهر كاملة، بعد أن أصيب الأول في أوتار الركبة اليسرى خلال مباراة فريقه أمام فريق بازل السويسري في الجولة الأولى لدور المجموعات في بطولة دوري الأبطال الأوروبي، بينما تعرض الأخر لإصابة بتمزق شديد في فخذه الأيسر «من دون أن يلمسه أحد» خلال مباراة فريقه أمام خيتافي في الجولة الرابعة للدوري الإسباني «الليجا»، وسيخضع لجراحة خلال الأسبوع القادم في فنلندا.
وإذا كانت إدارة برشلونة قد سارعت بإصدار بيان توضح فيه حالة ديمبلي وأنه سيغيب ثلاثة أشهر ونصف الشهر، فإن إدارة اليونايتد لم تصدر بياناً مماثلاً وإنما أذاعت الخبر صحيفة التايمز نقلاً عن مصدر داخل قلعة «الشياطين الحمر»، وأوضحت الصحيفة أن بوجبا قد يغيب 12 أسبوعاً ما يعني غيابه عن ما يقرب من 18 مباراة لليونايتد.
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