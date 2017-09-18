«الديوك» يعاني من دون بوجبا وديمبلي

أنور إبراهيم (القاهرة)

يغيب النجمان الدوليان الفرنسيان المؤثران بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، وعثمان ديمبلي لاعب برشلونة الإسباني، عن الملاعب لمدة تتراوح بين شهرين ونصف وأربعة أشهر كاملة، بعد أن أصيب الأول في أوتار الركبة اليسرى خلال مباراة فريقه أمام فريق بازل السويسري في الجولة الأولى لدور المجموعات في بطولة دوري الأبطال الأوروبي، بينما تعرض الأخر لإصابة بتمزق شديد في فخذه الأيسر «من دون أن يلمسه أحد» خلال مباراة فريقه أمام خيتافي في الجولة الرابعة للدوري الإسباني «الليجا»، وسيخضع لجراحة خلال الأسبوع القادم في فنلندا.

وإذا كانت إدارة برشلونة قد سارعت بإصدار بيان توضح فيه حالة ديمبلي وأنه سيغيب ثلاثة أشهر ونصف الشهر، فإن إدارة اليونايتد لم تصدر بياناً مماثلاً وإنما أذاعت الخبر صحيفة التايمز نقلاً عن مصدر داخل قلعة «الشياطين الحمر»، وأوضحت الصحيفة أن بوجبا قد يغيب 12 أسبوعاً ما يعني غيابه عن ما يقرب من 18 مباراة لليونايتد.

وتتمثل في أن إصابة اللاعبين وقعت كالصاعقة على الجهاز الفني لمنتخب «الديوك» بقيادة ديدييه ديشامب الذي قال: إنها خسارة فادحة ونبأ سيئ، نظراً لأهمية بوجبا وديمبلي في خططه وفي ميكانيزم الفريق، وما يترتب على ذلك من غيابهما عن تشكيلة المنتخب في أهم وآخر مباراتين حاسمتين في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم بروسيا 2018، حيث يبدو موقف المنتخب الفرنسي صعباً رغم تصدره المجموعة بفارق نقطة عن منتخب السويد، وستكون مباراة بلغاريا يوم 7 أكتوبر القادم خارج أرضه حاسمة في تعزيز موقفه للتأهل، بينما ستقام المباراة الثانية على ملعبه ضد منتخب بيلا روسيا يوم 10 من نفس الشهر، وإن كان بوجبا لن يلعب أصلاً مباراة بلغاريا للإيقاف.