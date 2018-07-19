أتيلا يوجيف: اعتبروني طفلاً معجزة.. لكني كنت يتيماً لا غير

محمد عريقات (عمّان)

يعد أتيلا يوجيف (1905- 1937) أحد رواد الشعر المجري، وأشهر شعرائه وأكثرهم نقلاً إلى اللغات العالمية منها العربية رغمَ ندرة العارفين في العالم باللغة المجرية التي يكتب بها يوجيف، الأمر الذي أخّر من انتشار قصائده وشهرته إلى فترة قصيرة من أواخر عمره الذي لم يتجاوز الثانية والثلاثين، عاشه في ظلّ أمه بعد تخلي الأب عنهما مما اضطرها لتعمل في تنظيف البيوت، وليعمل الطفل عتالاً في محطة القطار.

كان يوجيف الطفل شديد الحساسية تجاه حياة البؤس والفقر التي يعيشها الناس حوله، وكذلك بؤسه الخاص، وهو يرى أمه تطحن شبابها في غسيل الملابس وكيها إضافة لأعمال التنظيف في بيوت الأثرياء، وكان كلما عاد إلى بيته بعد انقضاء نهار متخم بالمذلة والتعب، يكتب مجريات يومه بدقة تفصيلية، وبلغة مباشرة بسيطة يقاوم بها ألماً من ظروف حياة قاسية حالت دون أن يلتحق بتعليمه:

«دائما أرى أمي وبيدها المكواة/‏ جسمها الهش حطمه رأس المال/‏ وزاده نحولا ومرضا»

بدأ يوجيف مبكراً بنشر يومياته، حيث أرسل لواحدة من كبريات المجلات بعضاً منها، ونُشرت على أنها شعر أعده النقاد تأسيسًا لمدرسة جديدة في الشعر المجري، أما من جهة الجمهور، فقد كان زملاؤه وجيرانه يسخرون منه فكيف لمعدم مثله أن يصبح فناناً أو أديباً، تلك السخرية كانت السبب في انفتاح يوجيف على حياة جديدة، حيث سعى للالتحاق بالجامعة، ودراسة الأدب المجري والفرنسي والفلسفة.