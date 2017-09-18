خلاف نيمار وكافاني يهدد سان جيرمان

وليد فاروق (دبي)

سريعاً طغت الأفعال «الطفولية» على تصرفات نجمين من لاعبي فريق باريس سان جيرمان وهما البرازيلي نيمار دا سيلفا، والأوروجواياني إدينسون كافاني الذي يبدو أن نار الغيرة اشتعلت بينهما مبكراً، وباتت تهدد مسيرة الفريق على الرغم من البداية القوية لـ«بي إس جي»، في الدوري الفرنسي أو دوري الأبطال.

ولم يستطع اللاعبان كبح جماح مشاعرهما، خلال مباراة فريقهما الأخيرة أمام فريق ليون، والتي فاز فيها سان جيرمان بثنائية، تكفلا مدافعاً ليون بإحرازهما، بينما تفرغ الثنائي للنزاع على تسديد الكرات الثابتة لمصلحة فريقهما، وفي النهاية، لم يوفق أي منهما في إحراز أي أهداف كنتيجة طبيعية لسلوكهما، الذي وقع على مرأى ومسمع الملايين حول العالم والآلاف الذين حضروا في ملعب حديقة الأمراء بباريس، والأهم من ذلك تحت بصر وسمع الإسباني أوناي إيمري مدرب الفريق، الذي لم يتدخل لا من قريب ولا بعيد في حل نزاع هذا الخلاف.

الواقعة الأولى، بعدما احتسبت ركلة حرة لمصلحة سان جيرمان على حدود منطقة جزاء فريق ليون، وتدخل البرازيلي داني الفيش سريعا وأمسك بالكرة لتسديدها، رافضاً طلب كافاني إعطائه الكرة، وبعدها بثوان قليلة أعطاها لمواطنه نيمار، في ظل امتعاض واضح من المهاجم الأوروجواياني.

وجاء الرد من كافاني عندما احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لمصلحة فريقه في الشوط الثاني، حيث أصر على تسديد الركلة، وامسك بالكرة بإصرار وعناد واضحين، رغم محاولات نيمار القيام بتنفيذها، لتضيع الركلة ويهدر اللاعب فرصة إحراز هدف لفريقه، وهذه الواقعة تحديدا سبق وأن حدثت في مباراة سابقة لباريس سان جيرمان خلال الموسم الحالي، أمام فريق تولوز بالجولة الثالثة، حيث حاول نيمار الحصول على الكرة من كافاني، الذي أصر على تسديد الركلة بنفسه، وأحرز منها الهدف الثالث لفريقه في المباراة التي شهدت فوزه 6-2.

ويبدو أن العلاقة بين النجمين في اتجاه سلبي، خصوصاً بعدما بادر نيمار بإغلاق متابعته من جانب زميله بالفريق عبر حسابه على «إنستغرام»، فضلاً عن الدعم الذي يحظى به نيمار من مواطنه داني الفيش، وهو ما يعني أن الفريق يعاني الشللية، الأمر الذي ينبئ بانهيار سريع لمقومات هذا الفريق، الذي أنفقت إدارته ملايين الملايين لتحقيق حلم «الشامبيونزليج»، وفي ظل عدم قدرة واضحة من إيمري على التدخل بين اللاعبين وتصريحه بأنه منح اللاعبين حرية الاتفاق فيما بينهما داخل الملعب على تسديد الركلات الثابتة، وأنه سيحاول إيجاد حل مناسب للنجمين، وإلا سيضطر أن يحدد من صاحب الاختيار الأول في التسديد ومن الثاني.

يذكر أن هذا هو الموسم الخامس لكافاني مع سان جيرمان، ونجح أن يكون ثالث هدافيه عبر تاريخه، وهو يحتل حاليا قائمة هدافي الفريق في الدوري الفرنسي برصيد 7 أهداف خلف الكولومبي راداميل فالكاو، مهاجم موناكو، الذي يحتل الصدارة برصيد 9 أهداف، فيما يعد هذا هو أول مواسم البرازيلي نيمار في صفوف الفريق الفرنسي، وأحرز حتى الآن 4 أهداف.