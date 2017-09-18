برلين (أ ف ب)

اعتبر المدرب الإيطالي السابق أريجو ساكي أن الوقت حان بالنسبة إلى بايرن ميونيخ، بطل الدوري الألماني في المواسم الخمسة الأخيرة، لتغيير مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي فقد «الحماس والتصميم». وقال ساكي «71 عاماً» في مقابلة بثتها قناة «سبورت 1» على موقعها الإلكتروني: «لدي انطباع بأن التغييرات ستكون لخير بايرن ميونيخ. أنا أشاهد كل مبارياته، ولدي انطباع بان الفريق فقد الحماس لقد كبر، وفقد الشغف والإرادة المطلقة. هذه هي الحياة».

وكان ساكي مدرباً لميلان عامي 1989 و1990 عندما أحرز الفريق لقب بطولة الأندية الأوروبي «دوري أبطال أوروبا حالياً» مرتين، وكان أنشيلوتي حينها لاعباً في الفريق. وانضم أنشيلوتي إلى بايرن ميونيخ عام 2016 بعد أن أحرز لقب المسابقة الأوروبية 3 مرات مع ميلان وريال مدريد الإسباني، لكنه لم يستطع سوى الاحتفاظ باللقب المحلي.

وفي بداية الموسم الحالي، يتعرض المدرب الإيطالي لانتقادات، ويؤخذ عليه عدم النجاح في بث الروح لدى لاعبيه، والتقوقع في نظام تكتيكي لا يترك مكاناً ضمن التشكيلة لبعض اللاعبين المميزين مثل توماس مولر، إضافة إلى فقدان السيطرة على لاعبيه في غرف الملابس.

ولا يخفي المسؤولون في بايرن ميونيخ أن هدفهم هو الفوز بدوري الأبطال أوروبا، الغائب عنهم منذ 2013.

وفي بداية مشواره الحالي، فاز بايرن في الجولة الأولى على أندرلخت البلجيكي 3-صفر، وسينتقل إلى العاصمة الفرنسي لمواجهة سان جيرمان في قمة المجموعة الثالثة في 27 سبتمبر.

من ناحية أخرى، قال دومينيكو تيديسكو المدير الفني لشالكة: «إن الفريق بحاجة إلى التحلي بالشجاعة إذا أراد تحقيق الفوز على ضيفه البايرن ميونيخ، اليوم في المرحلة الخامسة من الدوري الألماني». وقال تيديسكو: «يجب أن نلعب بشجاعة، ونقدم كل ما لدينا»، وأضاف أنه يدرك أن الفوز على بايرن يتطلب عرضاً استثنائياً.

وكان آخر انتصار لشالكة على بايرن ميونيخ في الدوري، قبل نحو 7 أعوام، حيث أخفق في تحقيق أي فوز أمام الفريق البافاري خلال 15 مباراة في كل المسابقات.

ويحتل بايرن المركز الثالث برصيد 9 نقاط ويليه شالكة في المركز الرابع بفارق الأهداف فقط.