مئوية شتيجن.. الخطوة الأولى نحو قائمة العظماء!

عمرو عبيد (القاهرة)

احتفل أول من أمس الحارس الألماني تير شتيجن بمئويته الأولى مع فريقه برشلونة، حيث خاض مباراته رقم 100 في مختلف البطولات بقميص البلوجرانا في مواجهة خيتافي بالجولة الرابعة من الدوري الإسباني، وانتقل شتيجن في موسم 2014/&rlm&rlm 2015 إلى صفوف البارسا قادماً من فريق بروسيا مونشنجلادباخ مقابل 12 مليون يورو، وتناوب الألماني الدولي على حراسة عرين البارسا مع التشيلي كلاوديو برافو، قبل رحيل الأخير إلى صفوف مانشستر سيتي في العام الماضي، ليصبح شتيجن هو الحارس الأول للعملاق الكتالوني والجدار المنيع له بحسب وصف الصحف الكتالونية .

وعبر 4 سنوات مثل شتيجن فريقه في 100 مباراة، تلقت شباكه خلالها 96 هدفاً بمعدل 0.96 هدف /&rlm&rlm مباراة، واستطاع الحفاظ على شباكه في 40 مباراة بنسبة 40% من الإجمالي، وحصد الحارس الألماني 9 ألقاب مع البارسا بواقع بطولتين للدوري وثلاثة لكأس الملك وواحدة للسوبر، بجانب ثلاث بطولات عالمية هي دوري الأبطال وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

ولا يزال أمام تير شتيجن الكثير للقيام به من أجل دخول قائمة العظماء الخاصة بالحراس التاريخيين في تاريخ برشلونة، التي تقتصر غالباً على الإسبان، وربما يصبح الألماني الوحيد ضمن هؤلاء العمالقة، فعلى الرغم من الكثير من النقد الذي ظل يوجه للحارس الخبير فيكتور فالديز طيلة فترة حراسته لمرمى البارسا لمدة 12 عاماً، إلا أنه يعتبر من أفضل الحراس في تاريخ الفريق الكتالوني، حيث دخل قائمة أكثر 10 لاعبين مشاركة بقميص الفريق بـ535 مباراة، تلقى خلالها 437 هدفاً بمعدل 0.82 هدف /&rlm&rlm مباراة، وخرج بشباك لم تهتز في 237 منها بنسبة 44% .

فالديز الذي رحل عن البارسا في عام 2014 كان ضمن الجيل الذهبي الرائع الذي حصد عشرات البطولات للبلوجرانا، وفاز الحارس الإسباني بـ21 بطولة مع الفريق، منها 6 ألقاب في الليجا ومثلها في السوبر، وكان حصاده الأغلى هو التتويج بثلاثة ألقاب في دوري الأبطال، بجانب لقبين للسوبر الأوروبي ومثلهما في مونديال الأندية، وكان برشلونة هو البوابة الذهبية لدخول فالديز قائمة المنتخب الإسباني في تلك الفترة ،التي حصد خلالها لقب كأس العالم 2010 و يورو 2012 مع لاروخا .

وإذا كان فالديز يعتبر أحد أهم الحراس في تاريخ برشلونة، خاصة في العصر الحديث، إلا أن حارساً قديراً بحجم أندوني زوبيزاريتا لا يمكن تجاهل تاريخه ومكانته في الدفاع عن عرين البارسا في الفترة من 1986 حتى 1994، حيث خاض خلالها 410 مباريات، استقبلت مرماه فيها 344 هدفاً بمعدل 0.84 هدف /&rlm&rlm مباراة، وحافظ على شباكه خالية من الأهداف في 154 بنسبة 37.5% .

الحارس الإسباني الدولي هو رابع أغزر اللاعبين مشاركة مع «الماتادور» بـ 126 مباراة دولية خاضها أثناء الدفاع عن ألوان لاروخا في 4 كؤوس للعالم و3 بطولات لليورو، ولديه أكثر من 950 مباراة رسمية في تاريخه الكروي كله، وتمكن زوبيزاريتا من قيادة البارسا نحو 11 بطولة، منها رباعية متتالية في الليجا خلال بداية حقبة التسعينيات من القرن الماضي، ولقب واحد لدوري الأبطال، ومثله لأبطال الكأس الأوروبية وآخر للسوبر.

أسماء أخرى سطرت تاريخاً كبيراً مع البارسا في مركز حراسة المرمى منها خافيير أوروتيكويتشيا، الذي دافع عن شباك البلوجرانا بعد انتقاله من إسبانيول لمدة 7 سنوات ما بين 1981 حتى 1988، لعب خلالها 331 مباراة توج خلالها بـ 6 ألقاب، من بينها كأس أبطال الكؤوس في موسمه الأول 1981/&rlm&rlm 1982، وقبله كان سلفادور سادورني الذي ظل حارساً لبرشلونة طيلة 16 عاماً، بدأها عام 1961 وأنهاها في 1976، خاض خلالها ما يقرب من 290 مباراة، فاز فيها بلقب واحد للدوري و3 بطولات للكأس، بجانب تتويجه مع المنتخب الإسباني بكأس الأمم الأوروبية 1964، وضمت القائمة أحد أساطير الحراس في تاريخ برشلونة، وهو الراحل انتوني راماليتس، الذي لعب في صفوف البلوجرانا من عام 1946 حتى 1961، ولُقِّبَ بـ «قط الماراكانا» بعد توهجه الشديد في مونديال 1950 بالبرازيل، حيث حصل مع «الماتادور» على المركز الرابع آنذاك، بجانب الفوز بـ11 بطولة مع البارسا ضمن جيل الخمسينيات الرائع.