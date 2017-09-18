البارسا يتحدى أزماته في مواجهة إيبار

مدريد (أ ف ب)

يأمل برشلونة في مواصلة بدايته الجيدة هذا الموسم عندما يستضيف إيبار اليوم، في المرحلة الخامسة من الدوري الإسباني، في حين يستقبل ريال مدريد ضيفه بيتيس غداً بصفوف كاملة، مع عودة نجمه وهدافه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وحقق العملاق الكتالوني بداية موسم مثالية من خلال تحقيق 4 انتصارات متتالية في المراحل الأربع الأولى، ويبدو في الطريق إلى انتصار خامس والتغريد منفرداً في الصدارة على حساب إيبار الـ13 (6 نقاط).

وحقق برشلونة المتخمة صفوفه بالنجوم العالميين فوزاً صعباً على مضيفه خيتافي (2-1)، لكنه خسر في الوقت ذاته جهود لاعبه الجديد الفرنسي عثمان ديمبيلي الذي أصيب في أحد أوتار فخذه ولن يستطيع اللعب في الشهرين المقبلين قبل يناير.

وكان برشلونة ضم ديمبيلي الصيف الماضي من بروسيا دورتموند الألماني في صفقة قياسية، هي ثالث أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم (102 مليون + 42 مليون يورو كمكافآت)، بهدف سد الفارغ الذي خلفه رحيل البرازيلي نيمار إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في أغلى الصفقات (222 مليون يورو).