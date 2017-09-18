«الملكي» يعيد عقارب الزمن إلى «أيام بيليه»

مراد المصري (دبي)

أعاد ريال مدريد حامل اللقب، عقارب الزمن أكثر من نصف قرن من الزمان، وتحديداً 54 عاماً، حينما هز الشباك للمرة الـ73 على التوالي ليلة أمس الأول، بعدما تفوق على ريال سوسيداد خارج القواعد بنتيجة 3-1 في الدوري الإسباني، ليعادل إنجازاً طال انتظاره حققه فريق سانتوس البرازيلي بقيادة الأسطورة بيليه بين عامي 1961-1963، حيث كان الفريق الوحيد وقتها الذي نجح بالتسجيل بشكل متتال بنفس العدد من المباريات.

وبينما نصب سانتوس نفسه وقتها على قمة الكرة في أميركا الجنوبية خلال تلك السنوات الجميلة بقيادة جيل موهوب، فإن ريال مدريد يتسيد حالياً الكرة الأوروبية والعالمية بحصده الألقاب توالياً بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان.

وخرج «الملكي» بالعديد من الفوائد من انتصاره بداية من استعادة توازنه بعد التعادل مرتين في الجولتين الماضيتين، وإثبات «زيزو» أنه قادر على إخراج أفضل ما لدى المجموعة التي يمتلكها رغم الغيابات، حيث لم يوجد مع الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو الموقوف، والبرازيلي مارسيلو الذي نال بطاقة حمراء في المباراة الماضية، والفرنسي كريم بنزيمة المصاب، والألماني توني كروس الذي عانى من إصابة بسيطة ولم يفضل الريال المغامرة بإشراكه.

ونجح زيدان مجدداً في اكتشاف موهبة صاعدة بعد تألق بورخا مايورال، الذي تمكن من تسجيل أول أهدافه مع الفريق من أول تسديدة ينفذها داخل الخشبات الثلاث للمرمى، وذلك في المباراة التاسعة للاعب البالغ من العمر 20 سنة، حيث بدا واضحاً عامل الثقة بالدفع به أساسياً لينجح اللاعب بترجمة ذلك بتألق وإثبات إنه رجل جديد من اكتشافات «زيزو»، بعد أسينسو وفاسكيز وغيرهما.

كما شكلت المباراة فرصة للويلزي جاريث بيل للعودة بقوة بعد الانتقادات التي واجهته في الفترة الماضية، حيث تمكن من هز شباك ريال سوسيداد، ليثبت أنه متخصص حينما يتعلق الأمر بملعب «أنويتا»، بوصفه أكثر لاعب زائر سجل في هذا الملعب برصيد 6 أهداف، حيث نجح بالتسجيل في جميع المباريات الخمس التي خاضها في معقل النادي الباسكي.

وبدا ريال سوسيداد عاجزاً مرة أخرى أمام «الملكي»، حيث لم يعرف تحقيق الفوز سوى مرة واحدة في آخر 11 مباراة جمعتهما على ملعب «أنويتا»، نجح خلالها ريال مدريد برفع رصيده إلى 8 انتصارات وتعادل مرتين، علما أن المرة الوحيدة التي حقق فيها سوسيداد الفوز تعود إلى أغسطس عام 2014.

الأهم بالنسبة للريال هو نجاحه في اختبار استعادة الثقة على اعتبار أن تعرضه لأي هزة خلال تل المباراة تحديداً، كان يهدد الفريق بالدخول في نوبة من الأزمات، بعد أن فقد الفريق في الجولات الأولى 4 نقاط بالتعادل أمام فالنسيا وليفانتي.

وفي مفارقة من نوعها، أصبح كيفن رودريجيز لاعب ريال سوسيداد، أول لاعب هذا الموسم في الدوري الإسباني يسجل بالخطأ في مرمى فريقه، ويسجل هدفاً في مرمى المنافس في نفس المباراة.