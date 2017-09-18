لندن(أ ف ب)

يستهل مانشستر يونايتد حملة الدفاع عن لقبه بطلاً لمسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، بمواجهة سهلة على أرضه ضد بورتون البيون من الدرجة الأولى غداً، في الدور الثالث الذي يشهد 4 مواجهات بين أندية الدوري الممتاز.

ومن المرجح أن يلجأ مدرب يونايتد البرتغالي جوزيه مورينيو لإراحة معظم أفراد التشكيلة الأساسية، وعلى رأسهم المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو وثنائي الدفاع العاجي اريك بايي وفيل جونز، ومنح الفرصة لبعض اللاعبين الذين لم يشاركوا في الآونة الأخيرة، ومنهم كريس سمولينج والإسباني اندريس هيريرا والمدافع الجديد السويدي فيكتور ليندلوف، وبعض الوجوه الشابة.

وستكون المواجهة الأبرز في الدور الثالث بين ليفربول وليستر سيتي «الثعالب» بطل الدوري في الموسم قبل الماضي على ملعب الأخير.

ويستمر غياب مهاجم ليفربول «الريدز» السنغالي ساديو ماني لإيقافه 3 مباريات، اثر طرده بعد خشونة مع حارس مرمى مانشستر سيتي البرازيلي ادرسون الأسبوع الماضي.