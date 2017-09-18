«24 ساعة» تكسر «تقاليد الجيران» في «بر دبي» !

مراد المصري (دبي)

جرت العادة في الدوريات الكبرى حول العالم وحتى دوريات النخبة بالقارة الآسيوية، أن يتجنب الفريقان اللذان يستخدمان نفس الملعب، أن يخوضا مبارياتهما عليه في نفس الجولة عموماً، لكن الوضع مختلف الموسم الحالي في مسابقات دوري المحترفين فيما يتعلق الأمر بالجارين الوصل والنصر.

وسيتوجب على فريقي «بر دبي» كسر التقاليد بحكم من لجنة دوري المحترفين، حينما يخوضان مباريات 7 جولات، كل مباراتين منها في ظرف 24 ساعة فقط على نفس ملعب زعبيل في نادي الوصل، وذلك في مواجهات محددة لهما في روزنامة الدور الأول بدوري الخليج العربي، وكأس الخليج العربي، وهو الرقم القابل للزيادة في الدور الثاني من الدور أو المراحل المقبلة من كأس الخليج العربي.

وسبق أن خاض الفريقان مباراتين في ظرف 24 ساعة على ملعب زعبيل، وذلك في افتتاح منافسات كأس الخليج حينما قابل الوصل منافسه دبا الفجيرة يوم 8 سبتمبر الماضي، ثم لعب الوصل مع عجمان يوم 9 سبتمبر الماضي، وهو ما سيتكرر نهاية الأسبوع الجاري، حيث يلتقي الوصل مع الإمارات ثم النصر مع الوحدة في الجولة الثانية للدوري، ليعودا مجدداً في الجولة الرابعة ويلتقي الوصل مع الوحدة يوم 13 أكتوبر المقبل، ثم يلعب النصر مع دبا الفجيرة يوم 14 من الشهر نفسه، ويعود الفريقان لتكرار المشهد في الجولة الثالثة بكأس الخليج العربي بمواجهة تجمع النصر مع الجزيرة يوم 10 نوفمبر المقبل، ثم الوصل مع شباب الأهلي في اليوم التالي 11 نوفمبر، وبعد ذلك يعودان إلى منافسات دوري الخليج العربي حيث تشهد الجولة التاسعة لقاء الوصل مع عجمان يوم 23 نوفمبر المقبل ثم النصر مع شباب الأهلي في اليوم التالي 24 نوفمبر، وفي الجولة 11 للدوري يلتقي النصر مع الإمارات يوم 7 ديسمبر المقبل، ثم الوصل مع شباب الأهلي في اليوم التالي 8 ديسمبر، على أن يختتما العام الحالي بالجولة الخامسة بكأس الخليج العربي التي تشهد تكرار ظاهرة الـ24 ساعة، بمواجهة تجمع النصر مع العين يوم 28 ديسمبر المقبل، تليها مباراة الوصل مع الشارقة يوم 29 من نفس الشهر.

وكان محدداً منذ فترة طويلة إغلاق استاد آل مكتوم في نادي النصر من أجل تطويره لاستضافة مباريات كأس آسيا عام 2019، وتحديد ملعب زعبيل في نادي الوصل بديلاً له، بما أتاح المجال أمام لجنة دوري المحترفين لمراعاة ذلك ومحاولة تعديل ذلك في القرعة لكن دون أن يحصل ذلك، علما أن العادة جرت على المستوى العالمي أن تتوزع مباريات الفريقين اللذين يتقاسمان الملعب، ومن أشهر الأمثلة مباريات الجارين آي سي ميلان وانتر ميلان، فيما يبرز عربيا الأهلي واتحاد جدة اللذان يتبادلان خوض المباريات على ملعب الجوهرة المشعة عبر أسبوع يتواجد فيه فريق في جدة وآخر يخوض مباراته خارج المدينة، علما أن لجنة دوري المحترفين راعت الأمر في موسم 2015-2016، حيث تواجد فريقا الفجيرة ودبا الفجيرة اللذان استخدما نفس الملعب، ووقتها تبادلا خوض المباريات بحيث لا يكون هناك تعارض ويلعب كل فريق لوحده على الملعب خلال الجولة نفسها، فيما لا يبدو أن الحال سيتكرر للنصر والوصل هذا الموسم.

ولن يتوقف الضغط على الملعب طوال الفترة المقبلة، فحينما يلعب النصر والوصل خارج «زعبيل»، فإن فريق الرديف في الوصل يستخدم الملعب، لتتناوب 3 فرق عليه تباعا.

وعبر الإيطالي تشيزاري برانديللي، مدرب النصر عقب مباراة عجمان في كأس الخليج العربي، عن تخوفه نسبياً على المدى الطويل رغم إعجابه بأرضية الملعب، وقال: نتمنى مراعاة هذه المسألة في الفترة المقبلة، هناك تخوف أن تتعرض الأرضية لبعض الضرر أحيانا وبالتالي إصابة اللاعبين، بالمجمل العام الأمور جيدة لحد الآن، لكن يجب النظر في الموضوع.

وفيما دافع الدكتور العراقي عبد الرحمن الكراد، المتخصص بالطب الرياضي، عن نوعية أرضيات الملاعب الإماراتية، واصفاً إياها بذات المقاييس الأفضل من نوعها على مستوى العالم وذات القدرة على تحمل هذا الضغط من المباريات في فترة زمنية قصيرة، فإنه وجه نصيحة أهمية القيام بترطيب الأرضية دائما نظرا للحرارة والرطوبة المرتفعة حاليا، وقال: يجب أن تتم سقاية الأرضية بالمياه لمواجهة العوامل الجوية، والحفاظ على نوعيتها الجيدة، وفي حال القيام بالجهود الصحيحة فإن الأرضية ستكون قادرة على تحمل ضغط مباريات الموسم.