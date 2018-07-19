صحفيون ينشرون دراسة كاذبة لإثبات عدم صدقية البحوث

أ ف ب

نشر صحافيون دراسة وهمية في مجلة علمية غير معروفة كثيرا، أرادوا بها إثبات أن أيا كان يمكنه -من خلال دفع المال- أن ينشر معلومات غير صحيحة على أنها دراسة علمية.



ونقل الصحافيون الألمان إلى المجلة العلمية ما قالوا إنها "نتائج دراسة عيادية تظهر أن مستخلص العكبر (أو صمغ النحل) هو أكثر فاعلية في علاج سرطان القولون من العلاج الكيميائي التقليدي".



والعكبر أو البروبوليس هو مادة تستخرج من الشجر ويحوّلها النحل إلى صمغ لبناء قفرانه.



وأرسلت الدراسة الوهمية هذه إلى مجلّة "جورنال أوف انتيغرتيف أونكولوجي"، وقد نشرتها المجلة فعلا، ظنا من القيمين عليها أن الدراسة حقيقية.

ونقلت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن الدراسة قُبلت في أقل من عشرة أيام، ونُشرت في الرابع والعشرين من إبريل الماضي.

