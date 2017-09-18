ضربة البداية ترفع شعار «لا انتصار خارج الديار»!

معتصم عبدالله (دبي)

بداية حافلة ومثيرة شهدتها انطلاقة مشوار منافسات النسخة العاشرة لدوري المحترفين والـ44 في تاريخ الدوري، بإقامة الجولة الأولى، والتي بدت منطقية في نتائج مبارياتها الست بشعار «لا للانتصار خارج الديار» بعد تعادل الإمارات والظفرة 3-3، وفوز الجزيرة «حامل اللقب» على عجمان «العائد» بنتيجة 2-1، والتعادل السلبي بين «الشارقة الجديد» وضيفه النصر، وفوز «الفرسان الثلاثة» على حتا 4-1 على ستاد راشد في دبي، وإغراق الوحدة لضيفه «النواخذة» بنتيجة 5-0، والتعادل بين العين والوصل في قمة ختام الجولة.

وفرضت خصوصية الجولة الأولى الوقوف مبكراً وبصورة استثنائية على مشاهد وأحداث غلفت لحظة الانطلاقة ما بين الصدارة المبكرة لأصحاب السعادة بالخماسية «الأكبر»، والظهور الأول لشباب الأهلي دبي بنجمتي ألقابه العشر بعد «الدمج» ليفك شراكته الحالية مع الوصل صاحب الألقاب السبع في البطولة، ونجومية ليتو «الصقور» التي فرضها على لاعبي الدكة، مروراً بالحظ العاثر ليوسف الزعابي حارس الوصل في المباريات أمام العين، وبصمة «أبناء السامبا» في التسجيل من علامة الجزاء.

مال الله.. فرحة وحسرة!

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