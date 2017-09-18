أبوظبي تتأهب لاحتضان التاريخ في «كرنفال المونديال»

محمد حامد (دبي)
من المتوقع أن تشهد النسخة القادمة من مونديال الأندية، والتي تقام في أبوظبي والعين من 6 إلى 16 ديسمبر المقبل تسجيل وتحطيم أرقام قياسية عدة، سواء على مستوى مشاركات أندية بعينها في البطولة، أو عدد الألقاب، وكذلك فيما يتعلق بالحضور الجماهيري، الذي يعد الوجه الأكثر أهمية لقياس النجاح التنظيمي لأي حدث رياضي عالمي، كما أن المونديال المقبل قد يكون الأول في التاريخ الذي يشهد مشاركة 3 أندية عربية.
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الجزيرة ممثل الوطن الذي سيقف الجميع خلفه، هو أحد ضمانات النجاح التنظيمي والجماهيري للبطولة، خاصة إذا تقدم في أدوارها، فقد جرت العادة في الإمارات، وهو ما ظهر في مونديالي 2009 و2010 أن جمهور الوطن بكل أطيافه يقف خلف ممثل الوطن، كما حدث مع الأهلي في 2009 والوحدة في نسخة 2010.
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