«دولي» التأريخ والإحصاء ينتقد قرار دمج «بطولات» الأهلي والشباب

معتز الشامي (دبي)







انتقد الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء قرار اتحاد الكرة، بجمع بطولات الشباب والأهلي، بعد دمجهما في كيان واحد جديد مع نادي دبي، بمسمى «شباب الأهلي - دبي»، ورأى الاتحاد الدولي أن الجمع بين بطولات الأندية ومنحها لكيان جديد يتم إنشاؤه قانونياً، يعد أمراً غير مطبق في دول العالم، كما لا يجوز وفق اللوائح والقوانين الخاصة بتوثيق البطولات والإنجازات الخاصة بالدوريات المحلية عبر العالم، مشيراً إلى أن لدى الاتحاد الدولي بالفعل، لوائح تعالج تلك الأمور.



وقال المستشار صالح بن سالم باهويني، رئيس الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء: «كل نادٍ تبقى بطولاته إلى آخر تاريخ بقائه واستمراره، وحتى إذا تم دمجه في نادٍ آخر، لا يجوز ولا يحق للنادي الجديد دمج بطولات النادي المنضم إليه، إلى بطولاته التي حققها، لكن يمكن للنادي المستحوذ على النادي الآخر، أن يحتفظ بالبطولات المسجلة باسمه هو فقط، وليس بطولات النادي المستحوذ عليه».

وأضاف: «الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء يحسب لكل نادٍ بطولاته حتى تاريخ إغلاقه، ما يعني أنه قبل الدمج يبقى الأمر كما هو عليه، ويسجل تاريخياً أنه كان هناك نادٍ ما، وحقق عدداً من البطولات في الدوري أو الكأس وتم إنهاء تاريخه بالدمج في آخر».

