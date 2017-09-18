علي بوجسيم: «المصيبة» الكبرى لكرة الإمارات في «الإداريين»!

أسامة أحمد (دبي)

أكد علي بوجسيم حكمنا المونديالي المخضرم لـ «الاتحاد»، أن المصيبة الكبرى لكرة الإمارات هي في إدارييها، مطالباً بتكوين مجلس يُعنى بوضع استراتيجية لتمثيل الدولة والارتقاء بالعناصر الإدارية للتواجد في جميع الاتحادات، ورفع مستوى إدارات الأندية حتى ينعكس ذلك إيجاباً على مسيرة كرة القدم على صعيد الإداريين واللاعبين، وبالتالي يقطف منتخبنا ثمار ذلك.

وأشار أبو جسيم إلى أن الجهة التي تعمل على تكوين مجلس الاستراتيجية هي «مربط الفرس»، وقد يكون بشكل رسمي من الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة أو من قبل القيادات التي لها خبراتها في كرة القدم.

وقال: الوسط الرياضي يلوم اتحاد الكرة الحالي من منطلق أن عناصره لا تملك الخبرة الكافية، ولكن هؤلاء الأشخاص وصلوا إلى الاتحاد بشكل ديمقراطي.

كما طالب علي بوجسيم اتحاد الكرة الحالي بتكوين مجالس استشارية من أصحاب الخبرة في مجالات التدريب والتحكيم والعلاقات مع الاتحادات العالمية، وغيرها من أجل إسناد أعضاء مجلس الإدارة ودعمهم، والذين وصلوا إلى مقاعد الإدارة عن طريق صندوق الانتخابات والديمقراطية من منطلق أن لهم الحق في خدمة بلدهم، مشيراً إلى أن دعمهم بالخبرات يأتي من أصحاب الخبرة، والذين يطرحون أفكارهم.