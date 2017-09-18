«الصقور» يتعاقد مع مدربين أجانب لـ «المراحل السنية»

رأس الخيمة (الاتحاد)

اعتمد مجلس إدارة نادي الإمارات الخطة العامة للموسم الجديد، كما ناقش مسيرة الفرق في المرحلة المقبلة والاستعداد الجيد لخوض المنافسات وتهيئة الأجواء بشكل ملائم يساهم في عملية التكوين وتطوير المهارات للاعبي المراحل الذين يمثلون النواة الحقيقية للصقور في المستقبل القريب، وذلك على نحو يحقق الأهداف المنشودة.

وعقد راشد أحمد بطي، عضو مجلس إدارة مشرف عام المراحل السنية اجتماعاً مع مدربي المراحل الجدد في النادي لترتيب الأمور واستعراض الخطة التي تم عرضها على مجلس إدارة النادي برئاسة محمود حسن الشمسي والرامية إلى الاهتمام بالمراحل السنية.

ورحب راشد بطي بالمدربين الجدد الهولندي أريكان مدرب 16 سنة والمدرب البلجيكي أدريسا سانجو مدرب فريق 13 سنة والمدرب النيجيري يوسف أبيدون مدرب 11 سنة ومواطنه حميد أجالا مدرب 10 سنوات، وتمنى لهم التوفيق في مهامهم التدريبية الجديدة، إذ يعول النادي على الكفاءة الجيدة التي يتميزون بها للوصول بالمراحل السنية إلى المستوى المطلوب من التطور.

وأكد راشد بطي أن المراحل السنية هي العمود الفقري للصقور وتمثل المستقبل المشرق للفريق الأول في ظل الاهتمام الكبير من مجلس إدارة النادي بوضع سياسة واضحة في العمل للنهوض بالمراحل السنية.