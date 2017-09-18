«اجتماع طارئ» في حتا لمناقشة «الخسارة الأولى»

سامي عبد العظيم (رأس الخيمة)

سارع مسؤولو نادي حتا لتجديد الثقة في اللاعبين إثر الخسارة الأولى في الدوري أمام شباب الأهلي - دبي، في خطوة تعكس الدور الإيجابي الذي يضطلع به مجلس إدارة النادي مع اللاعبين ومساندة جهودهم في كل الأحوال التي ترافقهم في الدوري على نحو ما حدث في مناسبات عدة، وهو الأمر الذي كان له الأثر الجيد في ردة الفعل التي حدثت في المباريات التالية.

وتحدث علي البدواوي، رئيس مجلس إدارة النادي وشركة كرة القدم للاعبين، عن أهمية الاستفادة من الدروس التي حدثت في الجولة الأولى من الدوري، وقال: «إن الخسارة لا تعني نهاية الطموحات في الموسم الجديد الذي يشهد درجة كبيرة من المنافسة بين جميع الفرق لتحسين المراكز والوصول إلى الأهداف المرجوة»»، موضحاً في الوقت نفسه أن النقص العددي لن يؤثر في الرغبة الكبيرة للاعبين في الوصول إلى الغايات المرجوة ضمن خطة النادي واستراتيجيته الهادفة للوصول إلى كل ما يمكن أن يعزز الحضور القوي للفريق الحتاوي في الدوري على غرار الموسم الماضي.

وقال البدواوي: «إن الخسارة الأولى «كبوة جواد» فقط، وهي محطة في مشوار الدوري ولا تعني الاستسلام أو التراخي في المرحلة المقبلة بسبب أهميتها الكبيرة للاعبين والجماهير وأهداف النادي»، موضحاً أن الخسارة واردة في كرة القدم، لكن المشكلة عندما تصل الأهداف في شباك الفريق إلى أربعة في اللقاء الأول على الرغم من أن الفريق سعى إلى الأداء الأفضل، وكان يمكن أن يحصل على أفضل مما حدث.

وأضاف: «عملنا في الفترة الماضية على التحضير القوي للموسم الجديد وإدارة النادي قامت بجهود كبيرة للتعاقد مع العناصر التي يعول عليها لتثبيت أقدام الفريق في الموسم الثاني على التوالي ودخول «المنطقة الدافئة»، والآن يجب أن ننسى الماضي لضمان التركيز الجيد قبل اللقاء المرتقب أمام الزعيم العيناوي، والمؤكد أن ثقتنا في اللاعبين كبيرة لتجاوز ما حدث والعودة من جديد إلى كل ما يمكن أن يلبي طموحات الجماهير التي سارعت إلى مساندة اللاعبين في اللقاء الأول أمام شباب الأهلي-دبي».

وأوضح علي البدواوي أن الغيابات التي يعاني منها الفريق لن تهزم صموده في الدوري أو تؤثر في معنويات اللاعبين، لأن الخيارات المتوافرة لدى المدرب جوكيكا تمنحه فرصة الزج بالعناصر المناسبة حسب طبيعة المواجهة، مضيفاً أن أي فريق يعاني من غياب الأجانب يشعر بالتأثير الكبير لهذا الأمر وهذه طبيعة كرة القدم، لكن هذا لا يمنع من الإشارة إلى أن الفريق يمكن أن يحقق الأفضل في الدوري أمام العين وبقية الفرق الأخرى، ونتمنى التوفيق للاعبين في اللقاء المقبل أمام فريق كبير يسعى للمنافسة على اللقب بوجود العناصر الجيدة من اللاعبين المواطنين والأجانب.

ويتابع لاعبو حتا مرحلة الإعداد المكثف للقاء العين ضمن الجولة الثانية، برغبة كبيرة في تحسين الصورة، وتحقيق النتيجة المطلوبة على ستاد حمدان بن راشد.

ويستمر غياب الثنائي، السوري عمرو الميداني والبرازيلي فرناندو جابريل بداعي الإصابة التي حرمتهما من المشاركة في اللقاء الماضي أمام الأهلي على الرغم من أهمية وجودهما ضمن التشكيلة الأساسية للفريق الحتاوي في هذه المرحلة المهمة من الدوري، في حين يستعيد الفريق جهود المدافع عبدالله النوبي الغائب عن الجولة الأولى بسبب «شرط الإعارة»، الذي يمنع مشاركته ضد فريقه الأصلي وهو شباب الأهلي- دبي، بينما يتوقع عودة اللاعب محمد مال الله إلى التشكيلة الأساسية إثر تعافيه من الإصابة التي غيبته عن الجولة الماضية.