«الطوارئ الآسيوية» تفصل في مشاركة «أبيض الناشئين» بالتصفيات اليوم

معتز الشامي (دبي)

ينتظر أن تفصل لجنة الطوارئ بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في التظلم الذي تقدم به الاتحاد الإماراتي، للمطالبة بالمشاركة في تصفيات الناشئين المؤهلة لكأس آسيا تحت 16، وذلك في العاشرة من صباح اليوم على أقصى تقدير، وتفيد متابعات «الاتحاد»، من داخل أروقة الاتحاد الآسيوي، أن محاولات حثيثة بذلك خلال الساعات القليلة الماضية، لحسم ملف مشاركة ابيض الناشئين في التصفيات، ومحاولة إصدار قرار إما بنقل مجموعة التصفيات، من الدوحة لأرض محايدة أو نقل منتخب الإمارات لمجموعة أخرى كما سبق وحاول الاتحاد الآسيوي.

وكان اتحاد الكرة قد قرر تأجيل اجتماعه الطارئ لمجلس الإدارة من أمس إلى اليوم، بعدما قرر أن يلجأ إلى حل أخير بشأن مشاركة المنتخب الوطني للناشئين في التصفيات القارية، ما يعني ضرورة الانتظار لحين إصدار قرار نهائي من الاتحاد القاري بشأن المشاركة في البطولة من عدمها.

ومن جانبه كشف ويندسور جون الأمين العام للاتحاد الآسيوي، أن الاتحاد الإماراتي أرسل طلباً مساء أمس، لطلب اللجوء إلى لجنة الطوارئ، لبحث مشاركة الأبيض في التصفيات، مشيراً إلى أن القوانين تفرض وجود رئيس الاتحاد في تلك اللجنة أو من ينوب عنه، إلا أنه ولأن الأزمة في المنطقة الخليجية، فكان يجب أن يبتعد الشيخ سلمان بن إبراهيم بصفته رئيساً للاتحاد، ووفق اللوائح يتم عقد اللجنة بحضور رئيسها والنواب الخمسة، لإصدار قرار نهائي وحاسم في مسألة مشاركة المنتخب الإماراتي في تصفيات آسيا.

وأوضح الأمين العام للاتحاد الآسيوي، أن موقف رئيس الاتحاد القاري، يعتمد مبدأ النزاهة والشفافية بين جميع أعضاء الاتحاد، لذلك تنحى عن نظر هذا الملف أما أعضاء اللجنة فتقرر أن تتكون من برافول باتيل النائب الأول لرئيس الاتحاد الآسيوي، بالإضافة للنواب الـ3 وهم وينستون لي السنغافوري، علي كافشيان الإيراني.

وحول ما تردد عن انسحاب المنتخب الإماراتي قال جون: «لم نتلق أي طلب بالانسحاب، بينما طلب بتأجيل تصفيات تلك المجموعة، أو نقلها إلى أرض محايدة، وهو ما ستقرره اللجنة بشكل نهائي صباح اليوم بتوقيت الإمارات».

من جهة ثانية نفت مصادر بالاتحاد الآسيوي، ما تردد عن عدم قيام الاتحاد القاري بمساعدة الإمارات في مطلبها لنقل المنتخب من مجموعة قطر، وكشفت المصادر أن فرق مجموعة الدوحة، رفضت نقل المنتخب العراقي إليها كونه أحد المنتخبات القوية والمرشحة للتأهل، وتمسكت بنفس نظام القرعة دون تغيير ما كان وراء موقف الاتحاد الآسيوي بالتراجع عن الحل الودي الذي حاول القيام به.

وعلى الجانب الآخر، يتوقع أن يعقد مجلس إدارة الاتحاد اجتماعه مساء اليوم، لمناقشة قرار الاتحاد الآسيوي، لاسيما في حالة الرفض، فضلاً عن بحث باقي الملفات المتعلقة بترشيح أسماء مدرب بديل للأرجنتيني باوزا لقيادة الأبيض، وأيضاً بحث قبول استقالة الدكتور خليفة الغفلي من عدمها.