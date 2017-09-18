الدولار يسجل أعلى مستوى في 8 أسابيع مقابل الين

لندن (رويترز)







سجل الدولار أعلى مستوى في ثمانية أسابيع مقابل الين أمس، مدعوماً بارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية في الوقت الذي يترقب فيه متعاملون اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الذي يبدأ اليوم الثلاثاء لاستشفاف ما إذا كان البنك سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام أم لا.



وسجل الدولار الأميركي أفضل أسبوع منذ نوفمبر الماضي مقابل العملة اليابانية الأسبوع الماضي وكسب 2.8%، وزاد الإقبال على العملة بفضل ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية، في حين أظهرت بيانات زيادة أسعار المستهلكين مما جدد التوقعات بأن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل.

وعزز الدولار تلك المكاسب أمس، مع تسجيل الأسهم العالمية مستويات قياسية مما يشير إلى إقبال قوي في الأسواق على الأصول التي تنطوي على مخاطرة وارتفع إلى 111.41 ين، وهو أعلى مستوى منذ 27 يوليو الماضي.



وعلى الرغم من الزيادة الحادة مقابل العملة اليابانية، لم يرتفع الدولار سوى نصف نقطة مئوية مقابل سلة من العملات الأسبوع الماضي وزاد أمس 0.2%.

وهبط اليورو 0.1% إلى 1.1924 دولار ليظل أقل من أعلى مستوى في عامين ونصف العام عند 1.2092 الذي سجله في وقت سابق هذا الشهر. وسجل الإسترليني أعلى مستوى في 15 شهرا مقابل الدولار مع ترقب السوق كلمة محافظ بنك إنجلترا المركزي مارك كارني.



ويوم الجمعة تجاوز الإسترليني 1.36 دولار، وهو أعلى مستوى منذ التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.



وبعد أن لامس 1.3618 دولار لفترة وجيزة أمس، نزل الإسترليني 0.3% إلى 1.3550 دولار، وانخفض 0.1% مقابل اليورو إلى 87.97 بنس.