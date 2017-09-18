وكالات السفر التقليدية تصمد أمام هجمة الحجز الإلكتروني

برلين (د ب أ)

في ظل سهولة الحجز عبر الإنترنت هذه الأيام، ربما يعتقد البعض أن الزمن عفا على وكالات السفر التقليدية، بكتالوجاتها الورقية ولوحاتها الدعائية. ولكن من خلال عدة دراسات مسحية أجريت مؤخرا، أثبتت وكالات السفر أنها صامدة على نحو مثير للدهشة.

وبحسب رابطة السفر الألمانية، ارتفع عدد وكالات السفر في البلاد على نحو طفيف العام الماضي ليصل إلى نحو عشرة آلاف. وفي الفرع الألماني من وكالة «توي» للرحلات، لم يتم حجز سوى 20% من الحجوزات عبر الإنترنت، وغالبا ما يكون مدى تعقيد الرحلة هو العنصر الحاسم.

وفي حين أن الزبائن يفضلون حجز الرحلات المفردة عبر الإنترنت، فإن هؤلاء الذين يحجزون رحلات طويلة ذات عمليات نقل متعددة يفضلون إنهاء المهمة عبر وكالة، بحسب المتحدثة كاترين شبيشالا.

وتضيف يوليا بوخفايتس، من مركز المستهلك في شليسفيج-هولشتاين: «هؤلاء الذين يريدون قدرا أكبر من الأمان من المرجح أن يلجأوا إلى وكالات السفر». وبفضل شراكاتهم الآمنة مع المتعاقدين وتوافر قدر أكبر من الشفافية فيما يتعلق بالمخاطر والشكوك، فإن المستهلكين الذين يحبون راحة البال يفضلون الوكالات، غير أن الحجز عبر وكالة يمكن أن يكون أغلى ثمناً.