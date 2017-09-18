«جنرال موتورز» تستدعي 2.5 مليون سيارة في الصين

بكين (د ب أ)

تستدعي مجموعة «جنرال موتورز» الأميركية لصناعة السيارات وفرعها الصيني «شنغهاي جي.إم» أكثر من 2.5 مليون سيارة في الصين بسبب عيوب في الوسادة الهوائية.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» عن الإدارة العامة لمراقبة الجودة والفحص والحجر الصينية قولها، إن الشركتين ستبدأن استدعاء نحو 13492 سيارة مستوردة من إنتاج «ساب» و«أوبل» اعتباراً من 29 أكتوبر المقبل.

واعتباراً من 29 ديسمبر المقبل، ستبدأ الشركتان جولة ثانية من عملية الاستدعاء وتشمل 2.51 مليون سيارة «شيفورليه» و«بويك»، بحسب شركتي «جي.إم الصين» و«شنغهاي جي.إم» المملوكة لكل من «جنرال موتورز» و«سياك موتور» الصينية. يذكر أن السيارات التي سيتم استدعاؤها مزودة بوسائد هوائية من إنتاج شركة صناعة الوسائد الهوائية اليابانية «تاكاتا»، وتواجه احتمال انفجارها عند الانتفاخ، مما يؤدي إلى انتشار شظايا معدنية داخل السيارة تهدد بإصابة الركاب بجراح بحسب الإدارة العامة لمراقبة الجودة. وبحسب الإدارة العامة لمراقبة الجودة في الصين، فإن الوسائد المعيبة مستخدمة لدى 37 شركة صناعة سيارات في الصين انتجت أكثر من 20 مليون سيارة مزودة بهذه الوسائد. واستدعت 24 شركة سيارات في الصين أكثر من 10.59 مليون سيارة بسبب هذا العيب حتى نهاية يونيو الماضي.