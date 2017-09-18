%1.5 نسبة التضخم في منطقة اليورو



تاريخ النشر: الثلاثاء 19 سبتمبر 2017 بروكسل (أ ف ب) أعلن مكتب الإحصاءات الأوروبي «يوروستات»، أن نسبة التضخم في منطقة اليورو ارتفعت في أغسطس الماضي إلى 1.5%. وارتفعت نسبة أسعار السلع الاستهلاكية في الدول الـ 19 التي تعتمد العملة الموحّدة إلى 1.3%. وسجلت نسب التضخم الأقل في ايرلندا (0.4%) وقبرص (0.5%) واليونان (0.6%) فيما النسب الأعلى كانت في ليتوانيا (4.6%) واستونيا (4.2%) ولاتفيا (3.2%). وبلغت نسبة التضخم الأساسي (باستثناء أسعار النفط والمواد الغذائية والمشروبات الروحية والدخان، وهي نسبة لا تشمل خصوصا المواد التي تتأثر أسعارها بشكل كبير) 1.2% في أغسطس الماضي.